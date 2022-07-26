Muratpaşa’dan online tercih danışmanlığı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR) işbirliğiyle üniversiteli olmaya aday gençler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Muratpaşa Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı yaşayan gençler için tercih danışmanlık hizmeti veriyor. Türk PDR ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovasyon Merkezleri (ASSİM) işbirliği gerçekleşecek ücretsiz danışmanlık hizmeti için üniversite adayı gençlerin komsumeclisi.com üzerindeki formu doldurması yeterli olacak. Formun doldurulmasının ardından her genç bir PDR uzmanıyla eşleştirilecek ve zoom üzerinden üniversite tercihlerini birlikte yapabilecekler.