  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa’dan otizm farkındalığı semineri

Muratpaşa’dan otizm farkındalığı semineri

Muratpaşa’dan otizm farkındalığı semineri
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi, otizmli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla “Otizm Spektrum Bozukluğunu Konuşuyoruz” başlıklı seminer düzenledi.

Belediyenin Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde uzman psikologlar, özel eğitim uzmanları ve dil-konuşma terapistleri; otizm spektrum bozukluğunun (OSB) tanımı, erken tanının önemi, dil ve iletişim becerileri, eğitim süreçleri ve ebeveynlerin çocuklarına rehberlik etme yolları üzerine bilgiler paylaştı.

Programın konukları arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Şahbaz, Adnan Menderes Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ceyhun Servi, Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Necip Acar ve Dil ve Konuşma Terapisti M. Seha Erdemir yer aldı.

Uzmanlar, toplumda otizmle ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çekerek erken dönemde sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi için uygulanabilecek yöntemleri paylaştı. Dil ve konuşma terapisinin süreçteki önemine de değinilen seminerde, katılımcılar soru-cevap bölümünde merak ettikleri konular hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asistanından Güllü'nün ölümün ardından dikkat çeken ifadeler Asistanından Güllü'nün ölümün ardından dikkat çeken ifadeler MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü Robbie Williams'ın İstanbul konseri ''halk güvenliği'' yüzünden iptal edilmiş! Robbie Williams'ın İstanbul konseri ''halk güvenliği'' yüzünden iptal edilmiş! Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir'' Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir'' Yüzyılların çeliği Damascus Türkiye'de görücüye çıktı Yüzyılların çeliği Damascus Türkiye'de görücüye çıktı Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! 2 dakikada 1 kilogram bal yedi, izleyenler hayret etti 2 dakikada 1 kilogram bal yedi, izleyenler hayret etti Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya! Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya!