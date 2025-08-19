Muratpaşa’dan özel çocuklara mavi yolculuk

Antalya Muratpaşa Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için Kaleiçi Yat Limanı Müdürlüğü’nün desteğiyle yat gezisi düzenledi. Engelsiz Kafe’den özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinden oluşan 85 kişilik grup, Kaleiçi Yat Limanı’ndan Akdeniz’in mavi sularına açılarak keyifli anlar yaşadı.

Gezi boyunca çocuklar deniz havasını doyasıya solurken, aileler farklı bir sosyal ortamda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Akdeniz’in huzur veren atmosferinde gerçekleşen yolculukta, çocukların neşesi ve kahkahaları unutulmaz bir günün habercisi oldu.

Aileler, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkür etti. Çocuklarının sosyal yaşama katılımına katkı sağlayan etkinliğin büyük önem taşıdığını vurgulayan aileler, bu tür organizasyonların hem kendileri hem de çocukları için moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Gün boyunca çekilen fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirilen anılar, özel çocukların yüzlerindeki tebessümle birleşerek unutulmaz bir hatıra bıraktı.