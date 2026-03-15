  Muratpaşa'dan özel gereksinimli bireylere afet farkındalık eğitimi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla afet farkındalık eğitimi düzenledi. SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, olası afet durumlarında hayat kurtarabilecek temel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Program, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek
programları yürüten Engelsiz Kafe’de düzenlendi. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin katıldığı
eğitimde afet anında doğru davranış biçimleri, güven çemberi oluşturma, afet öncesinde yapılması
gereken hazırlıklar ve afet çantası hazırlama gibi konular ele alındı. Katılımcılar, anlatılan bilgileri
uygulamalı çalışmalarla deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitimde, afetlere hazırlığın yalnızca afet anında değil, afet öncesinde yapılacak planlama ve
hazırlıklarla mümkün olduğuna dikkat çekildi. Özellikle özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının
dikkate alındığı afet planlarının önemine vurgu yapıldı.

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Antalya İl Temsilcisi Osman Şeker, dernek olarak sadece
afet anlarında değil, afet yaşanmayan dönemlerde de gönüllülük esasına dayalı farkındalık eğitimleri
düzenlediklerini söyledi. Şeker, afet çantasında bulunması gereken temel malzemelere de değinerek,
su, dayanıklı gıda ve ilk yardım malzemelerinin yanı sıra özel gereksinimli bireyler için kullanılan
ilaçlar, gerekli medikal ekipmanlar ve bireyleri psikolojik olarak rahatlatabilecek oyuncak ya da kişisel
eşyaların da çantada bulundurulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Şeker, “Biz SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği olarak her zaman onların yanındayız. Afetlere
karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada özel
gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

