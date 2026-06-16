Muratpaşa’dan Parkinson hastalarına hareket desteği

Muratpaşa Belediyesi’nin, Parkinson hastalığının ilk evresindeki bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği “Parkinson Hareket Akademi” programı için başvurular başladı. Kontenjanla sınırlı olan programa başvurular 24 Haziran’da sona erecek.

Parkinson hastalarının günlük yaşam becerilerini korumalarına ve fiziksel hareketliliklerini artırmalarına destek olmayı hedefleyen program kapsamında başlangıç seviyesindeki fizik tedavi egzersizleri çeşitli aktivitelerle birleştirilerek daha eğlenceli ve sürdürülebilir hale getirilecek. Katılımcılar, fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilecek uygulamalarla hem hareket kabiliyetlerini geliştirme hem de sosyal etkileşimlerini artırma fırsatı bulacak.

HAREKETLİ YAŞAMA TEŞVİK

Beyindeki hareket kontrolünden sorumlu hücrelerin zamanla kaybedilmesi sonucu ortaya çıkan Parkinson hastalığı; titreme, kaslarda sertlik, hareketlerde yavaşlama ve denge problemleri gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Hastalığın erken dönemlerinde düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz, hareket kabiliyetinin korunmasına, denge ve koordinasyonun desteklenmesine katkı sağlıyor. Parkinson tedavisinde ilaç kullanımının yanı sıra fiziksel aktivite de önemli bir destekleyici olarak öne çıkıyor.

EĞİTİMLER 29 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından eğitimler 29 Haziran’da başlayacak. İki ay sürecek program kapsamında katılımcılar, planlanan eğitim ve egzersiz programına dahil olacak.

Kontenjanla sınırlı programa kayıtlar ise 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattı üzerinden gerçekleştiriliyor.