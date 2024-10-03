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Muratpaşa’dan patili dostlara farkındalık şenliği

Muratpaşa’dan patili dostlara farkındalık şenliği
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Muratpaşa Belediyesi, 4-5 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde belediyenin bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde sıcak bir yuvaya kavuşmayı bekleyen hayvanlar için ''Sev, Koru, Sahiplen'' şenliği düzenliyor.

Yalım Park’ta düzenecek etkinlik 4 Ekim saat 16.00’da Street Band’ın bando gösterisiyle başlayacak. Akdeniz Hayvanseverler Derneği Başkanı Berrin Özkan’ın ‘Sahiplendirme Hikayeleri’ni paylaşacağı etkinlik akşam Berna Tutkun, Nucosmıc ve Ege Kabalak’ın yer aldığı Trio Müzik Performans ve DJ İbrahim Cengiz’in sahne almasının ardından sona erecek.

5 Ekim saat 12.00’de DJ Gökhan Çalışkan’ın müzik performansıyla başlayacak ikinci günde Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı (YÖRSİAD) Avukat Alper Oral, “Hayvan Hakları ve Yeni Yasa” başlıklı konuşmasıyla kent sakinlerini bilgilendirecek. 14.00’de “Hayvanların Çocuk Psikolojisine Olumlu Etkisi” başlıklı konuşmasıyla Psikolog Melisa Oral, “Köpeklerle Doğru İletişim” isimli konuşmasıyla ise Pozitif Köpek Eğitmenleri Derneği (POKED) Eğitim Kurulu Üyesi Eğitmen Kadir Durmuş programda yer alacak. Ayrıca Gizem Başbuğa çocuklarla masal eğitimi gerçekleştirecek. Aslandj ve DJ Selçuk Güçlü’nün sahne almasının ardından ise etkinlik sona erecek.

 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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