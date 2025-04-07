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Muratpaşa’dan Sanatseverlere Davet: Galata Turu Resim Sergisi Kapılarını Açıyor

Muratpaşa’dan Sanatseverlere Davet: Galata Turu Resim Sergisi Kapılarını Açıyor
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Antalya’da kültür ve sanatın önemli adreslerinden Türkan Şoray Kültür Merkezi, yepyeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde, koleksiyoner Murat Uçar’ın yıllar içinde büyük bir titizlikle oluşturduğu eserlerden derlenen “Galata Turu” isimli resim sergisi, 10 Nisan’da kapılarını sanatseverlere açıyor.

Antalya’nın rafine galerilerinden Şebnem Bahar Sanat Galerisi küratörlüğünde hazırlanan sergide, farklı dönem ve tarzlarda 60 seçkin eser yer alıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sanatçıların imzasını taşıyan bu çok sesli seçki, yalnızca bireysel bir tutkunun ürünü değil; aynı zamanda sanatın sürekliliğini sağlayan güçlü bir kültürel misyonu temsil ediyor.

“Galata Turu”, koleksiyonerliğin sadece eser biriktirmekten ibaret olmadığını; sanat aracılığıyla insanları, dönemleri ve fikirleri bir araya getiren bir yolculuk olduğunu hatırlatıyor. Sergi, sanatın kamusal alandaki varlığına dikkat çekerken, Antalya’nın kültürel zenginliğine de katkı sunuyor.

10 Nisan - 10 Mayıs 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, sanatseverlere bir ay boyunca koleksiyonerliğin birleştirici gücünü, sanatın dönüştürücü etkisini ve kentsel yaşamla kurduğu derin bağı keşfetme imkânı sunacak.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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