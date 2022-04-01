Muratpaşa'dan seferberlik ilanı: Akdeniz’in geleceği için hemen, şimdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, +0,5 Akdeniz’in Geleceği için Eko Okul Çalıştayı’nda “Entelektüel buluşmaları direk uygulamaya geçirecek, ertesi gün evde ne yapabilirim, okulda ne yapabilirim, hemen ne yapabilirim onun peşinde olabilmemiz lazım” dedi.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi sürdürülebilir çevre ve kentleşme ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Çevreci Komşu Kart projesiyle nitelikli evsel atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan, +0.5 Akdeniz’in Geleceği gibi önemli çalıştaylara imza atan belediye, Eko Okullar Çalıştayını topladı.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen çalıştayın açılışına Başkan Uysal da katıldı. Başkan Uysal, dünyada çevre sorunlarının yıllar içinde kötüleşerek devam ettiğini söyledi. Okyanuslarda, sıcak denizlerde yaşayan bir çok balık türünün bugün artık Antalya’da görülmeye başladığını, tropikal iklim meyvelerinin yine Antalya’da yetiştirilmeye başladığını dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Küresel ısınmayı doğrudan hissedebiliyoruz. Çevre çalışmaları bir hobi, entelektüel alan çalışması olmaktan ziyade bir uygulama olması lazımdı. Giderek bu ihtiyaç devam ediyor. Belediye olarak sahaya ne uygularız, hep onun peşindeyiz. Dünya gerçekten büyük tehdit altında. Tarihin sonu geliyor gibi bir görüntü var. Entelektüel buluşmaları direk uygulamaya geçirecek, ertesi gün evde ne yapabilirim, okulda ne yapabilirim, hemen ne yapabilirim onun peşinde olabilmemiz lazım.”

Çalıştaya, Muratpaşa sınırlarında bulunan 29 Eko Okul’un koordinatör öğretmenleri katıldı. Çalıştayın ilk oturumunda, geri dönüşüm, enerji, su ve kirlilik, sağlıklı yaşam ve tüketim alışkanlıkları ve biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği konularında uzmanların sunumları gerçekleştirildi. İkinci oturumunda ise, eko okulların koordinör öğretmenleri, yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Yuvarlak masa toplantılarında çevre sorunları, çözüm önerileri ve örnek uygulamalar ele alındı. Çalıştaya ilişkin sonuç bildirgesi ilerleyen günlerde açıklanacak.