Muratpaşa’dan şiir dinletisi

Muratpaşa Belediyesi, sanatseverleri edebiyat ve müziğin buluştuğu özel etkinlikte bir araya getiriyor.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler Akşamı”, 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

Modern Zamanlar Şiir Topluluğu’nun sahne alacağı gecede, Türk edebiyatının hafızalara kazınmış eserleri seslendirilirken, orkestranın eşlik edeceği performanslar izleyicilere çok yönlü bir sanat deneyimi sunacak. Şiir ve müziğin iç içe geçtiği etkinlikte katılımcılar, hem edebi hem de müzikal bir yolculuğa çıkma fırsatı bulacak.

Tüm sanatseverlerin davetli olduğu “Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler Akşamı”, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.