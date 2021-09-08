Muratpaşa’dan sünnet şöleni

Muratpaşa Belediyesi, geleneksel olarak düzenlendiği sünnet şöleni, 10 Eylül Cuma günü Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda düzenlenecek. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katılacağı şölen saat 19.00’da başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel sünnet şölenini, bir yıllık aranın ardından, her zamanki yerinde Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda düzenlenecek. Şölen, 10 Eylül Cuma günü, saat 19.00’da başlayacak. Birbirinden renkli sokak oyunlarının, balon oyun parklarının ve sürpriz hediyelerin sünnet çocuklarını beklediği şölende Grup Gün sahne alacak. Şölene Belediye Başkanı Uysal da katılacak.

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl ki şölen için, hazirandan başlayarak 15 Temmuz’a kadar mahallelerden başvurular aldı. 46 mahalleden 5-12 yaş aralığında çocuğu bulunan 287 aile başvuruda bulundu. Kayıt işlemleri tamamlanan çocukların özel sağlık kurumlarında sünnet operasyonları gerçekleştirildi.

Başkan Uysal, geleneksel olarak düzenledikleri sünnet şöleninin belediyenin bir konuda ailelere destek olmasından çok daha fazla bir anlama geldiğini söyledi. “Önemli olan yan yana bu şöleni yapıyor olmamız. Çocuklarımızın hep beraber, dayanışma içinde, kardeşçe bu sevinci yaşıyor olmasıdır. Birlik, beraberlik, güzellik, mutluluk ne kadar artarsa o şehirde yaşam o kadar keyifli olur” diyen Başkan Uysal, şölene tüm Muratpaşalıları davet etti.