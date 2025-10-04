  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşalı çocuklar patili dostlarıyla buluştu

Muratpaşalı çocuklar patili dostlarıyla buluştu

Muratpaşalı çocuklar patili dostlarıyla buluştu
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde bine yakın öğrenciyi ağırladı.

Muratpaşa’daki okullardan gelen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde gruplar halinde barınağı ziyaret ederek sahiplenilmeyi bekleyen kedi ve köpeklerle vakit geçirdi. Barınak görevlileri, çocuklara hayvanların bakımı, korunması ve sahiplendirme süreçleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca öğrencilerin günler öncesinden hazırladığı hayvan figürlü resimler de sergilendi. Rengarenk tablolar, çocukların hem yaratıcılığını hem de hayvan sevgisini yansıttı.

Serginin iki gün boyunca devam edeceğini belirten Veteriner Hekim Canan Kondak Yılmaz, “Çocuklar burada hem resimlerini sergileme fırsatı buldu hem de hayvanlarla temas ederek farkındalık oluşturdu” dedi. Yılmaz, hayvan sevgisinin küçük yaşta kazanıldığında ömür boyu sürecek bir duyarlılığa dönüştüğünü vurguladı.

Bakımevini ziyaret eden öğrencilerden Asya Fatma Gömbayaz ise duyarlılığını şu sözlerle ifade etti: “Hiçbir hayvanın fiyatı yok. Onları satın almak yerine sahiplenmeliyiz.”

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evin seramiği bomba gibi patladı; bina tahliye edildi Evin seramiği bomba gibi patladı; bina tahliye edildi Kocaeli'de kimya fabrikasında patlama: Can kayıpları var Kocaeli'de kimya fabrikasında patlama: Can kayıpları var Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti HGS ve kargo dolandırıcılarından 900 milyon TL'lik vurgun HGS ve kargo dolandırıcılarından 900 milyon TL'lik vurgun Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! DEM Parti, bebek katili Öcalan'ın mesajını açıkladı DEM Parti, bebek katili Öcalan'ın mesajını açıkladı ''Tapuda 65 yaş krizi'' iddiaları için resmi açıklama geldi ''Tapuda 65 yaş krizi'' iddiaları için resmi açıklama geldi ''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' ''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' Rezidans inşaatında devrilen vinç yurt binasına çarptı! Rezidans inşaatında devrilen vinç yurt binasına çarptı!
Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu AK Partili Tayyar'dan referandum ve erken seçim bombası AK Partili Tayyar'dan referandum ve erken seçim bombası ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! Bakanlıktan servis şoförünü öldürüp gömen DEAŞ'lı aile için yeni açıklama Bakanlıktan servis şoförünü öldürüp gömen DEAŞ'lı aile için yeni açıklama Karadeniz fena coştu; balıkçı teknesinde yürekler ağza geldi Karadeniz fena coştu; balıkçı teknesinde yürekler ağza geldi Bu tesiste para geçmiyor! Yemek de bedava, ata binmek de... Bu tesiste para geçmiyor! Yemek de bedava, ata binmek de... Bol yağışlı bir haftaya hazır olun! Sağanak ve fırtına kapıda Bol yağışlı bir haftaya hazır olun! Sağanak ve fırtına kapıda İstanbul'un yağmur hasreti sona erdi! Sokaklar göle döndü İstanbul'un yağmur hasreti sona erdi! Sokaklar göle döndü İnternetten evini satmak isterken 100 bin lira ceza yedi İnternetten evini satmak isterken 100 bin lira ceza yedi Can Holding'in patronu ''devlet büyüklerini'' işaret etti! Olay olacak ifade Can Holding'in patronu ''devlet büyüklerini'' işaret etti! Olay olacak ifade