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Muratpaşalı çocuklar sporla mutlu

Muratpaşalı çocuklar sporla mutlu
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları bilgisayar başından kaldırıp cep telefonlarını bir kenara bıraktıran yaz dönemi spor okulları cimnastik programında çocukların psikomotor gelişimlerinin yanı sıra günlük yaşam becerilerinin artmasına da katkıda bulunuluyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin  uzman eğitmenler eşliğinde çocukları hareketsizlikten kurtaracak ve aynı zamanda sosyal ve fiziksel olarak gelişimlerine katkı sağlayacak yaz dönemi spor okulları devam ediyor. Mustafa Çetinkaya, Uğur Mumcu statlarının yanı sıra belediyenin okul bahçelerine inşa ettiği spor salonları kurslara ev sahipliği yaparken voleybol, hentbol, karate, kickboks, judo, masa tenisi, badminton, squash, satranç, yüzme, cimnastik gibi bir çok branşta eğitimler sürüyor.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda devam eden cimnastik kursları ise büyük ilgi çekiyor. Kursa 4-8 yaş arası çocuklar kabul edilirken antrenör Serpil Bülbül, “Cimnastik kurslarımıza yaş gruplarına göre hazırladığımız program dahilinde devam ediyoruz. Çocuklarımızın psikomotor gelişimlerinin, sosyalleşmelerinin yanında günlük yaşam becerilerinin gelişmesine ve güzel vakit geçirmelerine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu. Çocukların sağlıklı gelişimleri için sporun şart olduğunu ifade eden Bülbül, kurslara her seferinde en az otuz kişinin katılım sağladığını ancak dönem dönem bu sayının altmışa kadar çıktığını sözlerine ekledi.

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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