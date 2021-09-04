Muratpaşalılar Çevreci Komşu Kart ile alışverişte de kazanıyor

Türkiye’nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, artık, alışverişte de kazandırıyor. Cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp Çevreci Komşu Kart’la geri dönüşüme kazandıran Muratpaşalılar, kazandıkları para puanları üye işyerlerinde yüzde 30’a varan indirimlerle kullanabiliyor.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da pilot mahallelerde başladı. “Atma, biriktir, kazanalım” sloganıyla hayata geçirilen projede, cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları evinde ayrıştıran ve belirli gün ve saatte kapasının önünden geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim eden ilçe sakinleri, lira karşılığı puan kazanmaya başladı.

İki pilot mahallede sağlanan başarının ardından kısa sürede tüm ilçede uygulanmaya başlayan projeyle Muratpaşalılar, Nisan 2016’dan bu yılın ağustos ayı sonuna kadar geçen sürede 5 milyon 745 bin lira kazandı. Aynı sürede, ev ev toplanan atık miktarı ise 17 milyon 238 bin kilogram oldu.

Muratpaşa Belediyesi, projeyle ev ekonomisi için bugüne kadar hiç olmayan bir maddi kaynak yaratırken bu yıl Çevreci Komşu Kart, ‘para kart’ özelliği kazandı. Artık kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabilir hale gelen kartlarla Muratpaşalılar, istedikleri marketten alışveriş yapabiliyor, kartlarını online alışverişte kullanabiliyor. Ayrıca kartlarda biriken bakiyeler bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebiliyor ve Antalya’nın toplu ulaşım kartına yükleme yapılabiliyor.

Yıl içinde yeni özellikler kazanan Çevreci Komşu Kart, şimdi alışveriş yaparken de kazandırıyor. Çevreci Komşu Kart, üye işyerlerinden yapılacak alışverişlerde yüzde 30’a varan indirim imkanı sunuyor. İndirimlerden, işletmelerin sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyen Muratpaşalıların alışverişlerinde Çevreci Komşu Kartlarını kullanmaları yeterli olacak. Çevreci Komşu Kart’a indirim sağlayan üye işyerlerinin listesi www.cevrecikomsukart.com internet sitesinde yer alıyor. Bununla birlikte Çevreci Komşu Kart ailesinin parçası olup işlerini büyütmek isteyen esnaf da Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilecek.