Muratpaşalılar geri dönüşümle 1.4 milyon lira kazandı

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart projesiyle ilçe sakinleri, 2024 yılında toplam 1 milyon 555 bin 22 kilogram ambalaj atığını kaynağında ayrıştırarak 1 milyon 418 bin 971 lira kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje, tüm Muratpaşa’ya yayıldı. 2024 yılı boyunca cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 1 milyon 555 bin 22 kilogram ambalaj atığı evlerden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 1 milyon 418 bin 971 lira gelir elde etti. Toplanan atık türleri arasında, yüzde 44 oranla kağıt ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 32 oranında plastik atık takip etti. Ayrıca, tekstil atıklarının toplanmasında önceki yıllara oranla önemli bir artış gözlemlendi.

En fazla katkı Konuksever Mahallesi’nden

İlçe sakinleri, toplam 153 bin 213 kilogram tekstil atığı karşılığında 378 bin 614 lira kazanç sağladı. Muratpaşa’da projeye en çok destek veren mahalle sıralamasında değişiklik yaşandı. 124 bin 379 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi liderliğini korurken, 65 bin 773 kilogram atıkla Yeşilbahçe Mahallesi ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sırayı ise 65 bin 220 kilogram atıkla Cumhuriyet Mahallesi takip etti. Muratpaşa Belediyesi’nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesi ile bugüne kadar toplam 24 milyon 528 bin 367 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplandı ve ilçe sakinleri bu atıklar karşılığında 11 milyon 638 bin 39 lira gelir elde etti.

Toplanan atıklar paraya dönüşüyor

Proje kapsamında, kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartları’na ücret yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Bu proje, ev ekonomisine ek kaynak oluşturarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer katmaya devam ediyor.