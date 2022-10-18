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Muratpaşa'nın 1.5 milyarlık bütçesi kabul edildi

Muratpaşa'nın 1.5 milyarlık bütçesi kabul edildi
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi 1 milyar 500 bin lira olarak mecliste kabul edildi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, ''2023 bütçemiz hayırlı olsun'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi Meclisi, 2023 bütçe görüşmeleri için belediye kültür salonunda toplandı. 1 milyar 500 bin liralık bütçe oylaması öncesi parti sözcüleri konuşmada yaptı.

CHP meclis grup sözcüsü Canan Keleş, Muratpaşa Belediyesi 2023 bütçesinin önce ‘doğrudan demokrasinin, şeffaf bütçe, katılımcı demokrasi anlayışının güzel bir örneği’ olarak nitelendiği dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com’da tartışılıp oylandığını kaydetti. Muratpaşa sakinlerinden yüzde 90 oranında destek alan bütçeyi CHP grubu olarak olduğu gibi kabul ettiklerini belirten Keleş, “Muratpaşa’mızın Antalya’da öncü, Türkiye’de örnek, dünyada tanınan bir belediye olması için yürütülen ve üretilecek hizmetlerde harcanacak 1 milyar 500 milyon liralık 2023 bütçemizin kentimize ve komşularımıza hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu. AK Parti ardına Mehmet Manavoğlu, İYİ Parti grubu adına Mustafa Hazar ve MHP sözcüsü Ejder Karagöz bütçenin hayırlı olmasını diledi.   

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Muratpaşa Belediyesi’nin 2023 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Uysal, “2023 bütçemiz hayırlı olsun” dedi.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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