  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'nın AntSanat'ı 21’inci sayısıyla yayında

Muratpaşa'nın AntSanat'ı 21’inci sayısıyla yayında

Muratpaşa'nın AntSanat'ı 21’inci sayısıyla yayında
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin iki aylık e-dergi formatında yayımladığı kültür-sanat dergisi AntSanat, 21’inci sayısıyla okuyucuyla buluştu. Beşinci yayın yılını geride bırakan dergi; edebiyat, sahne sanatları, kent kültürü ve iklim krizi gibi başlıklarda zengin ve çok katmanlı bir içerik sunuyor.

Yeni sayıda, yakın dönemde yaşamını yitiren iki önemli sanat insanı için kaleme alınan yazılar öne çıkıyor. Yazar Yavuz Ali Sakarya’nın, Antalya’nın dağlarına, ovalarına, insanına aşk derecesinde tutkun yazı ve düşünce insanı Giray Ercenk anısına yazdığı “Giray Ercenk’e Veda” başlıklı metni dikkat çekerken; usta tiyatrocu Haldun Dormen ise Gazanfer Eryüksel’in kaleme aldığı “Yıldız Seçen Yönetmen: Haldun Dormen” yazısıyla anılıyor.

“KARA ÇADIR NEYE İTİRAZ EDER?”

Derginin 21’inci sayısında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, bu yıl 17 Ocak’ta 8’incisi düzenlenen Yörük Çalıştayı’nda yaptığı ve geniş yankı uyandıran konuşması da yer alıyor. “Kara Çadır Neye İtiraz Eder?” başlıklı metin; Yörük kültürü üzerinden toplumsal hafıza, direnç ve kimlik kavramlarını tartışmaya açan güçlü bir çerçeve sunuyor.

AKDENİZ’İN GELECEĞİ İÇİN ‘YEŞİL’ YOL HARİTASI

Sayıda ayrıca Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen +0,5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı’nın çıktıları ele alınıyor. “Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak” temasıyla gerçekleştirilen çalıştay, Hülya Arslanbay Özyol’un kaleminden “Akdeniz’in Geleceği İçin ‘Yeşil’ Yol Haritası” başlıklı kapsamlı bir değerlendirmeyle dergide yer buluyor. Çalıştayda konuşmacı olarak yer alan akademisyenlerin iklim krizine ilişkin bilimsel analizleri de sayının dikkat çeken içerikleri arasında.

TOROSLAR’DA BİR RİTÜEL: PINGIDIK

Dergide ayrıca Demet Çiftçi’nin kaleme aldığı “Gökbük’te Zamanın Dışında Bir Gece: Pıngıdık – Ateşin, Paylaşmanın ve Beraberliğin Oyunu” başlıklı yazı da yer alıyor. Yazı Finike’nin Gökbük Mahallesinde kuşaktan kuşağa aktarılan Pıngıdık geleneğini mercek altına alıyor. Ateş etrafında, doğaçlama unsurlar ve karşılıklı atışmalarla oynanan bu geleneksel oyun, topluluk hafızasını canlı tutan, mizah ve dayanışma üzerinden birlik duygusunu pekiştiren bir kültürel ifade biçimi olarak ele alınıyor.

AntSanat’ın tüm sayılarına ve güncel içeriklerine antsanat.net adresinden erişilebiliyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü!
Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü!
Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu
45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu
Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu
Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu
Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi
Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi
İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti
İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti
İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi
İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi
Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti!
Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti!
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti Erdoğan açıkladı: Deprem konutları için ödeme planı belli oldu Erdoğan açıkladı: Deprem konutları için ödeme planı belli oldu Uber yolcusu tecavüze uğradı! Dev firma tam 371 milyon TL tazminat ödeyecek! Uber yolcusu tecavüze uğradı! Dev firma tam 371 milyon TL tazminat ödeyecek! Hava sıcaklıkları artıyor ama yağmur, kar ve fırtına devam edecek! Hava sıcaklıkları artıyor ama yağmur, kar ve fırtına devam edecek! Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü! Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü! Kadın sürücü yolu kapatıp dans etmişti! Gerçek ortaya çıktı Kadın sürücü yolu kapatıp dans etmişti! Gerçek ortaya çıktı Üç ülkede okullara peş peşe saldırılar: Ölü ve yaralılar var Üç ülkede okullara peş peşe saldırılar: Ölü ve yaralılar var 45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu 45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu Uyuşturucu operasyonunda skandal: Polis ve avukatı, şüpheliler ele verdi! Uyuşturucu operasyonunda skandal: Polis ve avukatı, şüpheliler ele verdi!
CHP lideri Özel'den yeni bakanlar için dikkat çeken ifadeler CHP lideri Özel'den yeni bakanlar için dikkat çeken ifadeler Bakanların yemin töreninde yumruklar havada uçuştu! Bakanların yemin töreninde yumruklar havada uçuştu! Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a tahliye kararı! Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a tahliye kararı! ''Bilal Erdoğan önce AK Parti Genel Başkanı sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak'' ''Bilal Erdoğan önce AK Parti Genel Başkanı sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak'' Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar! Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar! Poyraz Karayel'in efsanesiydi... Ünlü oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti Poyraz Karayel'in efsanesiydi... Ünlü oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti Bir anne çocuğuyla birlikte denize atladı, kendi kurtuldu, çocuk hayatını kaybetti! Bir anne çocuğuyla birlikte denize atladı, kendi kurtuldu, çocuk hayatını kaybetti! ''Birini bıçaklamam lazım'' deyip evden çıktı; dehşet saçtı! ''Birini bıçaklamam lazım'' deyip evden çıktı; dehşet saçtı! Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi