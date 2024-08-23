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Muratpaşa'nın başpehlivanı Enes Doğan’a coşkulu karşılama

Muratpaşa'nın başpehlivanı Enes Doğan’a coşkulu karşılama
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Balıkesir’de düzenlenen 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi olan Antalya Muratpaşa Belediyespor’un başpehlivanı Enes Doğan, Muratpaşa Belediyesi’nde karanfiller ve konfetilerle karşılandı.

Muratpaşa’nın 24 yaşındaki başpehlivanı Doğan, geçen yıl Kırkpınar Güreşlerinde başpehlivanlığa yükselmesinin ardından bu yıl er meydanlarına görkemli bir giriş yaptı. Alanya’da Gökbel, Konyaaltı’nda Feslikan güreşlerinin ardından genç başpehlivan, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5’inci etabı 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerini de şampiyon tamamladı.

Balıkesir’de elde ettiği başarının ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret eden Doğan belediye fuaye alanında coşkuyla karşılandı. Ziyarette geçen yıl CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ilk kez şampiyonu Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Orhan Okulu, hocaları Kemal Yılmaz ve kulüp başkanı Özcan Yılmaz da yer aldı.

Başpehlivanları tebrik eden Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyemiz kondisyonu yüksek bir belediyedir. Sadece kondisyonu değil, tekniği de yüksektir” dedi. Muratpaşa’nın ortaya çıkardığı Türkiye’ye örnek, güzel işlerin taşıdığı karakterin sporcularına da yansıdığını belirten Başkan Uysal, Doğan için “Türkiye'ye parmak ısırttı” dedi ve şunları söyledi:

“Aynen hocaları gibi, ustaları gibi, temsil ettiği belediye gibi, temsil ettiği Türkiye'nin yüz akı, turizmin başkenti Antalya'mızın kalbi, pırıl pırıl Muratpaşa'mız gibi güreşte büyük bir çıkış yakaladı. Bizi en doğru şekilde temsil ediyor.”

Muratpaşa Belediyespor’un genel karakterinin tutarlılığını ve devamlılığını koruduğunu ve kendini her daim geliştirme gayretinde olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Uysal, “Bu disiplini koruyacaklarına ve ortaya koyacaklarına hiç şüphem yok. Şimdi gözümüz kulağımız Elmalı güneşlerinde olacak. Şimdi gözümüz kulağımız gelecek yılın Kırkpınar güneşlerinde olacak” diye konuştu.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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