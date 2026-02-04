  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart projesi 51 milyon kişiye nefes oldu

Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart projesi 51 milyon kişiye nefes oldu

Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart projesi 51 milyon kişiye nefes oldu
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin hayata geçirdiği, Türkiye’nin ödüllü ilk geri dönüşüm projelerinden biri olan Çevreci Komşu Kart, 2016 yılından bu yana çevreye ve ilçe sakinlerine önemli katkılar sağladı. Proje sayesinde 204 bin 887 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 50 milyon 850 bin 917 litre yakıt tasarrufu elde edildi.

Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatılan Çevreci Komşu Kart, elde edilen başarıların ardından tüm Muratpaşa ilçesinde yaygınlaştırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne de altyapı oluşturan uygulama, kısa sürede dünya basınında yer aldı ve farklı ülkelerdeki belediyelere örnek oldu.

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje; cam, kâğıt, plastik ve metal atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem doğanın korunmasına hem de ekonomiye katkı sundu.

51 MİLYON KİŞİYE OKSİJEN, DAHA TEMİZ BİR GELECEK

Proje kapsamında bugüne kadar karbondioksit salınımı 806 bin 815 kilogram azaltılırken kesilmekten kurtarılan ağaçlar 51 milyon 221 bin 738 kişiye oksijen sağlayacak büyüklüğe ulaştı. Bu sonuçlar, Çevreci Komşu Kart’ın yalnızca bir geri dönüşüm projesi değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir yerel yönetim modeli olduğunu ortaya koydu.

EV EKONOMİSİNE 9 YILDA 12 MİLYON 888 BİN 211 LİRA KATKI

Çevreci Komşu Kart ile 9 yıl içinde 25 milyon 506 bin 567 kilogram atık, ev ev toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan atıklar karşılığında ise ilçe sakinlerinin kartlarına toplam 12 milyon 888 bin 211 lira yüklendi. Proje, hem çevreyi korudu hem ailelerin ev ekonomisine doğrudan katkı sağladı.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIYOR?

Evlerde kaynağında ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekipleri tarafından belirlenen ücretler karşılığında satın alınıyor. Para kart özelliğine sahip olan Çevreci Komşu Kart; alışverişlerde, online ödemelerde kullanılabiliyor ve biriken bakiyeler bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor.

İlçede projeye katılan ev sayısı 18 bin 314’e ulaşırken, süreç içerisinde bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıkları da uygulamaya dâhil edildi. Çevreci Komşu Kart, hem ev ekonomileri için yeni bir gelir kaynağı yarattı hem de doğanın korunmasına kalıcı katkılar sundu.



 

Bu Haberleri Kaçırma...

Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık
Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık
Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi
Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi
İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi!
İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi!
Bursa'da bir garip olay: Çatıya çıkınca karşılaştığı manzaraya inanamadı
Bursa'da bir garip olay: Çatıya çıkınca karşılaştığı manzaraya inanamadı
Tesadüfen doğa yürüyüşü sırasında keşfedilmişti... Türkiye'nin yeraltındaki gizemine ziyaretçi akını
Tesadüfen doğa yürüyüşü sırasında keşfedilmişti... Türkiye'nin yeraltındaki gizemine ziyaretçi akını
İstanbul'da elektrik kesintisi: Gece başlayıp, saatlerce sürecek!
İstanbul'da elektrik kesintisi: Gece başlayıp, saatlerce sürecek!
Hande Erçel bu sefer ''Şeker kız Candy'' oldu
Hande Erçel bu sefer ''Şeker kız Candy'' oldu
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi! İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi! Yatırım yapayım derken çarpılmayın! Gerçek değeri 550 TL, 3 bin 500 TL'ye satıyorlar Yatırım yapayım derken çarpılmayın! Gerçek değeri 550 TL, 3 bin 500 TL'ye satıyorlar Bursa'da bir garip olay: Çatıya çıkınca karşılaştığı manzaraya inanamadı Bursa'da bir garip olay: Çatıya çıkınca karşılaştığı manzaraya inanamadı Tam 2 milyar Dolarlık Suudi yatırımı için imzalar atıldı: İşte yatırımın yapılacağı 2 ilimiz! Tam 2 milyar Dolarlık Suudi yatırımı için imzalar atıldı: İşte yatırımın yapılacağı 2 ilimiz! Dünden beri aranan 19 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu Dünden beri aranan 19 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu Uzman isimden altın ve gümüşteki fırtına sonrası konut, otomobil ve beyaz eşya uyarısı! Uzman isimden altın ve gümüşteki fırtına sonrası konut, otomobil ve beyaz eşya uyarısı! Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık Marmara'da korkutan deprem! Tekirdağ sallandı; İstanbul'da da hissedildi Marmara'da korkutan deprem! Tekirdağ sallandı; İstanbul'da da hissedildi Lüks rezidansta kan donduran olay 12 yaşındaki Fikret 30'uncu kattan yere çakıldı! Lüks rezidansta kan donduran olay 12 yaşındaki Fikret 30'uncu kattan yere çakıldı! Hande Erçel bu sefer ''Şeker kız Candy'' oldu Hande Erçel bu sefer ''Şeker kız Candy'' oldu
Polis çağrı merkezini bastı; ellerine ne geçtiyse camdan fırlattılar! Polis çağrı merkezini bastı; ellerine ne geçtiyse camdan fırlattılar! Ünlü şarkıcı, Fatih Ürek'in ölümü sonrasında canlı yayında vasiyetini açıkladı Ünlü şarkıcı, Fatih Ürek'in ölümü sonrasında canlı yayında vasiyetini açıkladı Türkiye'nin ünlü oyuncusu meslektaşlarına isyan etti: ''Yazıklar olsun!'' Türkiye'nin ünlü oyuncusu meslektaşlarına isyan etti: ''Yazıklar olsun!'' Türkiye'nin yer altındaki gizemli yapılarında skandal görüntü Türkiye'nin yer altındaki gizemli yapılarında skandal görüntü Tesadüfen doğa yürüyüşü sırasında keşfedilmişti... Türkiye'nin yeraltındaki gizemine ziyaretçi akını Tesadüfen doğa yürüyüşü sırasında keşfedilmişti... Türkiye'nin yeraltındaki gizemine ziyaretçi akını Nagehan Alçı'nın depremzedelerle ilgili skandal ifadeler! Nagehan Alçı'nın depremzedelerle ilgili skandal ifadeler! Son anketten AK Parti'ye de MHP'ye de soğuk duş! Son anketten AK Parti'ye de MHP'ye de soğuk duş! Sosyal güvenlik uzmanından canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası Sosyal güvenlik uzmanından canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası Çalışma hayatının uzman ismi yeni bir EYT ve Kademeli Emeklilik yasa teklifi Meclis'teyken uyardı Çalışma hayatının uzman ismi yeni bir EYT ve Kademeli Emeklilik yasa teklifi Meclis'teyken uyardı İstanbul'da elektrik kesintisi: Gece başlayıp, saatlerce sürecek! İstanbul'da elektrik kesintisi: Gece başlayıp, saatlerce sürecek!