Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart'ı Hem kazandırdı hem de korudu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la ilçe sakinleri ağustosta 103 bin 582 lira kazanırken 967 ağacı da kesilmekten kurtardı.

Muratpaşa Belediyesi’nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart ekonomiye katkı sağlarken doğayı da koruyor. Çevreci Komşu Kart’la kent sakinleri ağustosta 121 bin 282 kilogram atık karşılığında 103 bin 582 lira kazandı. Ayın şampiyon mahallesi 11 bin 491 kilogram atıkla Konuksever oldu.

Nisan 2016’dan bu yana devam eden projeyle kesilmekten kurtarılan ağaç sayısı 175 bin 401’e yükseldi. Projeyle ayrıca bugüne kadar karbondioksit salınımının 696 bin 641 kilogram azaltılması sağlanırken kesilmekten kurtarılan ağaçlar 43 milyon 850 bin 372 kişiye de oksijen oldu.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NEDİR?

Projeyle kaynağında yani evlerde ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekiplerince belli bir ücret karşılığında satın alınıyor. Çevreci Komşu Kart’la 8 yıl içinde 24 milyon 118 bin 873 kilogram atık ev ev toplandı. Toplanan atık karşılığında 11 milyon 205 bin 197 lira kartlara yüklendi. Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye’nin her yerinde alışverişte, online ödemelerde kullanabilirken biriken bakiye tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.

Ekonomik zorlukların artmasıyla küçük tasarruflarla hane gelirine katkı yapmak isteyen 102 aile daha ağustos ayında sisteme dahil oldu. Çevreci Komşu Kart’ı kullanan ev sayısı ilçede 17 bin 382’ye ulaşırken zaman içinde bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıkları da projeye dahil edildi. Ağustos ayında 2 bin 96 litre atık yağ ve 8 bin 679 da tekstil atığı toplandı. Çevreci Komşu Kart, ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak yarattı, kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik değer yarattı.