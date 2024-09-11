  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart'ı Hem kazandırdı hem de korudu

Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart'ı Hem kazandırdı hem de korudu

Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart'ı Hem kazandırdı hem de korudu
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la ilçe sakinleri ağustosta 103 bin 582 lira kazanırken 967 ağacı da kesilmekten kurtardı.

Muratpaşa Belediyesi’nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart ekonomiye katkı sağlarken doğayı da koruyor. Çevreci Komşu Kart’la kent sakinleri ağustosta 121 bin 282 kilogram atık karşılığında 103 bin 582 lira kazandı. Ayın şampiyon mahallesi 11 bin 491 kilogram atıkla Konuksever oldu.

Nisan 2016’dan bu yana devam eden projeyle kesilmekten kurtarılan ağaç sayısı 175 bin 401’e yükseldi. Projeyle ayrıca bugüne kadar karbondioksit salınımının 696 bin 641 kilogram azaltılması sağlanırken kesilmekten kurtarılan ağaçlar 43 milyon 850 bin 372 kişiye de oksijen oldu.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NEDİR?

Projeyle kaynağında yani evlerde ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekiplerince belli bir ücret karşılığında satın alınıyor. Çevreci Komşu Kart’la 8 yıl içinde 24 milyon 118 bin 873 kilogram atık ev ev toplandı. Toplanan atık karşılığında 11 milyon 205 bin 197 lira kartlara yüklendi. Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye’nin her yerinde alışverişte, online ödemelerde kullanabilirken biriken bakiye tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.

Ekonomik zorlukların artmasıyla küçük tasarruflarla hane gelirine katkı yapmak isteyen 102 aile daha ağustos ayında sisteme dahil oldu. Çevreci Komşu Kart’ı kullanan ev sayısı ilçede 17 bin 382’ye ulaşırken zaman içinde bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıkları da projeye dahil edildi. Ağustos ayında 2 bin 96 litre atık yağ ve 8 bin 679 da tekstil atığı toplandı. Çevreci Komşu Kart, ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak yarattı, kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik değer yarattı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı Depoları doldurun, motorine indirim geldi Depoları doldurun, motorine indirim geldi Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Sağanak yağışlar fena vuracak: Bu illerimizde yaşayanlar dikkat Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Huawei ''cep''te her şeyi değiştirecek: 3'e katlanan cep telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı Huawei ''cep''te her şeyi değiştirecek: 3'e katlanan cep telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı İkinci el araç fiyatları için tahminler belli oldu İkinci el araç fiyatları için tahminler belli oldu Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı Narin'in ağabeyinin ailesi için yazdıkları ortaya çıktı Narin cinayetinde 2 gözaltı daha: Köyün imamı da gözaltında Narin cinayetinde 2 gözaltı daha: Köyün imamı da gözaltında Hülya Avşar ile Merve Taşkın arasında mide bulandıran bekaret sohbeti Hülya Avşar ile Merve Taşkın arasında mide bulandıran bekaret sohbeti
7 bin TL'lik alışverişi nakit yapana 5 bin TL para cezası 7 bin TL'lik alışverişi nakit yapana 5 bin TL para cezası Bir bardak su cinayeti kamerada Bir bardak su cinayeti kamerada 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı Survivor Taner'e hapis cezası Survivor Taner'e hapis cezası Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde Evin tavan arasından servet çıktı: Tam 511 milyon TL değerinde Narin'in köyündeki lüks ve çakarlı araçların sırrı çözüldü Narin'in köyündeki lüks ve çakarlı araçların sırrı çözüldü Uzaklaştırma kararlı cani kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı Uzaklaştırma kararlı cani kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı Yabancının Borsa İstanbul'da en çok aldığı hisseler belli oldu Yabancının Borsa İstanbul'da en çok aldığı hisseler belli oldu Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Uzaydan gelen 50 yıllık mesaj çözüldü Hemen e-Devlet'inizi kontrol edin: GSS borçlarına e-hacizler başlıyor Hemen e-Devlet'inizi kontrol edin: GSS borçlarına e-hacizler başlıyor