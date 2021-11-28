  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'nın çocukları oyunla öğrendi

Muratpaşa'nın çocukları oyunla öğrendi

Muratpaşa'nın çocukları oyunla öğrendi

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Akıl ve Zeka Oyunları Buluşmasıyla çocuklar, sudoku, mangala gibi oyunlarla, felsefe ve matematik atölyeleriyle yeteneklerini nasıl geliştirebileceklerini öğrendi.

Düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştiren satranç, sudoku, mangala gibi oyunları çocuklarla tanıştırmayı amaçlayan Akıl ve Zeka Oyunları Buluşması, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Perşembe günü başlayan etkinlikte çocuklar, çeşitli turnuvalarda kıyasıya mücadele etti, felsefe ve matematik atölyelerinde aklın sınırlarını zorlayan sorular sordu.

Akıl ve Zeka Oyunları Buluşmasına katılan çocuklardan Aylin Ayan, etkinlikte çok güzel oyunlarla tanıştığını belirterek “Hepsi zeka oyunu. Kendimizi geliştirmek için oynuyoruz” dedi. Deniz Oğuz ise etkinliği “Okuldan çok farklı” diyerek anlatırken “Okulda gelişimine katkıda bulunacağına eminim” dedi.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Buluşmasını Belediye Başkanı Ümit Uysal da ziyaret etti.  Başkan Uysal, Türk zeka oyunu olan ve ‘köçürme’ olarak da bilinen mangala oynadı, çocukların oyun masalarına konuk oldu.

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Savcı Sayan işçileri dövdü'' iddiası
Müslüme olayında bir rezalet daha: Tecavüzden dünyaya gelen çocuğunu taciz etmiş!
Miting krizi büyüyor! CHP'den Bakan Soylu'ya yanıt
Döviz borcu olanlara kritik uyarı
Seyhan Soylu'dan bir bomba daha: ''Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı''
TL'deki değer kaybı sonrası borsada yabancı vurgun
Hamile kadının feci ölümü! Çamaşır yıkarken timsaha yem oldu
Yargıtay'dan çalışanlara ''yıllık izin'' müjdesi
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü
Ne doktor, ne mühendis, ne yazılımcı... Bu sektörde maaşlar 20 bin TL'ye çıktı