Muratpaşa’nın dansçıları konservatuvarı kazandı

Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nda eğitim alan Aslı Arslan ve Efe Can, yıllar süren emek ve disiplinli çalışmanın ardından üniversitelerin halk dansları bölümlerine kabul edildi.

Antalya Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nda eğitim alan Aslı Arslan ve Efe Can, yıllar süren emek ve disiplinli çalışmanın ardından üniversitelerin halk dansları bölümlerine kabul edildi. Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölümüne yerleşen Efe Can, halk danslarıyla Muratpaşa Belediyesi’nin kursları sayesinde tanıştığını belirterek, "Başlangıçta zorlandım ama zamanla repertuarımı geliştirdim, müzik ve ritim ahengini yakaladım. Üniversiteye kabulümde Muratpaşa Belediyesi’nin ve eğitmenlerimin katkısı büyük" dedi.

Eğitmen olmak istiyor

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konservatuvarı Halk Dansları Bölümüne kabul edilen Aslı Arslan ise "Hedefim, öğrencisi olduğum Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’na ileride eğitmen olarak dönmek. Çocukların eğitimine katkı sunmak, yöresel danslarımızı gençlere tanıtmak ve yaygınlaştırmak istiyorum. Üç yıldır Muratpaşa’da dansçıyım; burası bana hem sahnede hem de hayatta çok şey kattı" ifadelerini kullandı.

