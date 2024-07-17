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Muratpaşa'nın doğa kampı ilk misafirlerini ağırladı

Muratpaşa'nın doğa kampı ilk misafirlerini ağırladı
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları ekran başından kaldırıp tabiatla buluşturan doğa kampı Zeytinpark’ta başladı.

Muratpaşa Belediyesi, 2 milyon 630 metrekare genişliğiyle Türkiye’nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark’ta 3’üncü kez doğa kampı etkinliği gerçekleştiriyor. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ve Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşen kamp eğitimlerinde MAKSAT ve PARS arama kurtarma dernekleri yer alıyor.

10-15 yaşa yönelik düzenlenen kampın ilk haftasında 23 çocuk yer aldı. Çocuklar kampa çadırlarını kendileri kurarak başladı. Kamp tanıtımı, kuralları, toplanma bölgeleri ve yangın eğitimlerinin verilmesiyle başlayan kamp, afet türleri ve afetlere hazırlık eğitimleriyle devam etti. İlk akşam yemeğinin ardından ise kamp alanı ve çevresinde hafif tempo yürüyüş yapıldı. Bitki örtüsü ve endemik bitkiler hakkında bilgiler verildi. Çocuklar akşam ise kamp ateşinin etrafında toplandı. 23.30’da çadırlarda ilk uykuya geçildi.

Kampın 2’nci günü kişisel temizliğini kahvaltısını yapan çocuklar temel ilkyardım ve hijyen eğitimi, iple tırmanış eğitimi, doğada kontrollü ateş yakma ve kamp yemekleri eğitimi, pusula ve harita eğitimi, doğada hayatta kalma eğitimi ve uygulamalı arama kurtarma eğitimlerini aldı. Eğitimler MAKSAT ve PARS arama kurtarma ekipleri tarafından verildi. Eğitimlerin ardından ise çocuklar spor ve zeka oyunları oynadı. Kampın 3’üncü günü de kahvaltı, temizlik, çadır toplama işlemlerinin tamamlanmasıyla kamptan ayrıldı.

Çadır, uyku tulumu gibi temel kamp malzemelerin belediye tarafından ücretsiz karşılandığı kamp, her hafta yeni öğrencilerle 8 hafta boyunca devam edecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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