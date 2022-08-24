Muratpaşa'nın gençlik eğitim merkezi MURGEM’le kazandılar

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin gençlik eğitim merkezi MURGEM’le hazırlandığı üniversite sınavı sonucunda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kazanan Zübeyde Kılıçarslan, “Böyle bir hizmetin belediye eliyle yapılması daha hoş, daha güzel bir şey. Çok değerli” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin gençleri üniversite sınavına hazırlayan ve ücretsiz hizmet veren MURGEM’le artık birer üniversiteli olan gençler Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti. Gençler destekleri dolayısıyla Başkan Uysal’a, teşekkür etti.

Başkan Uysal’ı bir araya gelen gençlerden biri Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi bölümünü kazanan Özer Aksu oldu. Aksu, MURGEM’in tamamen ücretsiz olduğunu belirterek “Parasız olduğu için başarılı olamayacağını söylediler. Ama öğretmenlerimizin bize yaklaşımı ve davranışları, derslerde kattıkları bilgiler hepsi son derece yüksek düzeyde. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni kazanan İremsu Acar da başarısında MURGEM’in en büyük paya sahip olduğunu belirterek, “Herkes gerçekten çok ilgiliydi” dedi. MURGEM’in aynı üniversiteye gönderdiği bir diğer isim Zehra Nur ise hazırlık sürecinde MURGEM’in kendisine çok şey kattığını belirterek, “Tercihlerimi yaparken de çok destek oldular. Belediyenin bize böyle bir hizmet sunmasından dolayı çok memnunum” diye konuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik bölümünü kazanan Tolga Arı da MURGEM’in uyguladığı deneme sınavlarının kendisine çok faydalı olduğunu söyledi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Zübeyde Kılıçaslan ise MURGEM’in herkesin başta ön yargıyla yaklaştığı ama sonrasında bırakmadığı bir kurum olduğunu söyledi. Kılıçaslan, “Böyle bir hizmetin belediye eliyle yapılması bence daha hoş, daha güzel bir şey. Çok değerli” dedi.

Üniversitelilerle buluşan Başkan Uysal, gençleri başarılarından dolayı kutladı, her biriyle gurur duyduğunu söyledi. Türkiye’yi daha iyi noktalarda taşıma konusunda gençlerin başarılı olacağına yüzde 100 inandığını belirten Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin MURGEM’le birlikte destek eğitim kurs merkezleri, ASSİM inovasyon ve teknoloji merkezleriyle büyük eğitim seferberliği içinde olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Türkiye'de böyle bir seferberliğe ihtiyaç var. Sizlerin başarısını toplumun bütün kuşaklarına, kesimlerine yayma seferberliğine çok ihtiyaç var” dedi.