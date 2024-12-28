Muratpaşa’nın gözü 2025’te altın kemerde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2025 yılı güreş sezonunda Muratpaşa’yı temsil edecek güreşçilerle sözleşme imzaladı. Uysal,”Muratpaşa’mızın spor politikasında Atatürk’ün bize önerdiği çizgiyi uyguluyoruz. Bu yıl da iddialı bir yapı olarak varlığımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Uysal, yeni sezonda Er Meydanları’nda Muratpaşa’yı temsil edecek Başpehlivanlarla sözleşme imzaladı. Muratpaşa Belediyespor’u yeni sezonda ‘Türk’ün ilk Er Meydanı’ Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri’ni 6 kez üst üste kazanarak 2 defa altın kemerin ebedi sahibi olan, 2015 ve 2018 yıllarında Edirne Kırkpınar’ı kazanan Başpehlivan Orhan Okulu, deste boylardan başpehlivanlığa kadar tüm boylarda derece sahibi olan Başpehlivan Enes Doğan, Başpehlivan Furkan Durmuş Altın ve Başpehlivan Kürşat Şevki Korkmaz temsil edecek.

Başkan Uysal sözleşme sırasında yaptığı konuşmada Muratpaşa’da 20 ayrı spor dalında eğitimlerin sürdüğünü söyledi. Amatör kulüplere olan desteklerin de devam ettiğini belirten Uysal, “Hem bütün dünyayla rekabet eden olimpik spor dallarında milli takımımızı destekleyen iddialı sporcular yetiştiriyoruz hem de bu toprakların kokusunu, dokusunu temsil eden Ata sporumuz yağlı güreşte en iddialı şekilde varlığımızı ve hizmetimizi sürdürüyoruz” diye konuştu. Şu ana kadar Muratpaşa Belediyespor’a katkı sunan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Başkan Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

“Muratpaşa Belediyespor olarak Antalya’mızı gururla temsil ediyoruz. Squash ve ritmik cimnastik gibi olimpik branşlarda Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcular yetiştirdik. Antalya’mıza olimpiyatlara katılan sporcular kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda geleneksel Ata sporumuz olan yağlı güreşte de güçlü bir varlık gösteriyoruz. CW Enerji Türkiye Ligi’ni Orhan Okulu ve Enes Doğan gibi değerli pehlivanlarımızla üst üste iki yıl kazanmayı başardık. Bu yıl da Kemal Yılmaz hocamızın liderliğinde, Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz ve yönetimimizin destekleriyle yağlı güreşte iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Muratpaşa olarak, sporda Atatürk’ün bize gösterdiği hedef doğrultusunda, yerelden evrensele bir anlayışı benimsiyoruz. Hem geleneklerimize ve ata sporlarımıza bağlı kalıyor hem de modern spor alanlarında dünya ile en rekabetçi şekilde yarışıyoruz. Bu anlayışı spor politikamızın temel taşı olarak görüyor ve kararlılıkla sürdürüyoruz.”