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Muratpaşa’nın güvenliği, insan gözü gibi hareket eden kameralarla sağlanıyor

Muratpaşa’nın güvenliği, insan gözü gibi hareket eden kameralarla sağlanıyor
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Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ASSİM İnovasyon Merkezi girişimlerinden PlusOneSmart, geliştirdikleri güvenlik kamera sistemiyle belediyenin gözü oldu. Muratpaşa’nın 20 noktasının güvenliği insan gözü gibi hareket eden, nesneleri tanıyan kameralarla sağlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi ASSİM’in sunduğu imkanlarla faaliyetlerini sürdüren girişimlerden PlusOneSmart, güvenlik kameralarına yapay zekayı entegre etti. Güvenlik kameralarına sesli uyarı sistemi, iletişim kurma gibi becerilerle donatan firmanın geliştirdiği sistemle Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza, Bayındır parkı gibi büyük kent parkları, statlar, spor salonları, kültür merkezleri, etüt merkezleri ve belediyenin depolarının bulunduğu 20 noktasının güvenliğini sağlıyor.

Sistem, öncelikli güvenlik kameralarının bulunduğu alana izinsiz giren kişi veya kişilere emniyet güçlerine bilgi verileceği konusunda sesli uyarı anonsu yapıyor, sonrasında sirenler devreye giriyor. Yapay zeka destekli yazılım, insan formu dışında evcil hayvanları ayırt edebilme özelliğini de sahip.

“Yazılımın yerli olmasına özen gösterdik”

Şirket kurucularından Tuna Terzioğlu, insan hayatını kolaylaştıran teknolojiyi geliştirmek için bu yolculuğa çıktıklarını söyledi. Güvenlik kameralarını yapay zekayla buluşturma noktasında Muratpaşa Belediyesi’nin ihtiyaçlarını da dikkate aldıklarını dile getiren Terzioğlu, şunları söyledi:

“Fiziki güvenlikle birçok alana müdahale edilemediği için biz elektronik ortamda böyle bir teknoloji geliştirdik. Ekip arkadaşlarımla aslında bu yazılımı tamamen yerli yüzde yüz milli olması konusunda özen gösterdik. Başkanımız Ümit Uysal’ın da isteklerinden biri buydu. İnovasyon Merkezinde üretilen bir teknolojinin kendi kaynaklarımız ve gençlerimizle üretilebilmesini vurgulamaktı. Şimdi bir de üstüne ihraç edebilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

Her şeyi ayırt ediyor

Şirketin yazılımcılarından Serhat Buyruk, güvenlik sisteminde kameraların içeri giren insan veya yabancı nesneleri tespit ederek bunları mobil uygulama üzerinden kullanıcılara iletebildiklerini ifade etti. Buyruk, “Bizim geliştirdiğimiz sistem altyapısında yapay zeka destekli insan algılama modeli bulunuyor. Kameralarımız sayesinde sadece insan formunu algılayarak gerekli uyarıları kullanıcılara bildiriyoruz” diye konuştu.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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