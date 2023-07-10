  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa’nın ‘Kızıl Fırtınası’ Milli Takım'da

Muratpaşa’nın ‘Kızıl Fırtınası’ Milli Takım'da

Muratpaşa’nın ‘Kızıl Fırtınası’ Milli Takım'da
Güncelleme:

Muratpaşa’nın ‘Kızıl Fırtınası’ başarılı sporcu Hasan Mert Kızıl, Mardin’de devam eden Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda kazandığı 2 altın madalyaya Milli Takımda mücadele etme hakkı elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin'de devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle Artuklu Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcu katıldı. 14 Temmuz’da sona erecek turnuvada Muratpaşa Belediyespor’un başarılı sporcusu Hasan Mert Kızıl, +94 kilogramda ringe çıktı. İki farklı kategoride mücadale eden Muratpaşa’nın Kızıl Fırtınası, şampiyonayı iki altın madalyayla tamamladı. Kızıl, elde ettiği başarılı sonuçlarla Milli Takimda mücadele etme hakkını da kazandı.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli maaşında en çok merak edilen 4 soru yanıt buldu
Eski sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
Hande Erçel sonsuzluk havuzunda ''gövde'' gösterisi yaptı!
Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar
Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu
Sigaraya bir zam daha
Gözaltına alınan kadın karakolu birbirine kattı
Gazprom FIFA ve UEFA'ya takıldı; Beşiktaş'ın yeni sponsoru belli oldu
AFAD'dan 30 il için şiddetli yağış uyarısı
Simge Sağın bikinili paylaşımlarıyla değme mankenlere taş çıkardı!