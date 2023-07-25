Muratpaşa’nın LGS başarısı
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz eğitim veren kurs merkezleriyle bu yıl LGS sınavına hazırlanan 113 öğrenciden 11'i nitelikli okulları kazandı. Nitelikli okullar arasında 5'i fen liseleri oldu.
Muratpaşa Belediyesi’nin 2’den 8’inci sınıfa ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim desteği
sağlayan 3 merkezi bulunuyor. Zeytinköy ve Ermenek destek eğitim kurs merkezlerini 2014’te
hizmete açan Muratpaşa Belediyesi Memurevleri Mahallesi’nde bulunan merkezine ise 2017’de
öğrenci kabulüne başladı. Üç merkez, bu yıl 113 öğrenciyi LGS sınavına hazırlandı.
Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre merkez öğrencilerinin 5’i fen lisesi olmak üzere 11’i nitelikli
liseleri kazandı. Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi’nden Berak Bağrıyanık TOBB Fen Lisesi’ni,
Tuğçe Nilda Mandal Hatay Kırıkhan Fen Lisesi’ni, Ermenek’ten Ejder Karataş Kumluca Havva Sedat
Avcıoğlu Fen Lisesi’ni, Memurevleri Destek Eğitim Kurs Merkezi’nden Berrak Aşık Aksu Fen Lisesi’ni,
Ela Gök Göynük Fen Lisesi’ni kazandı.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, destek eğitim kurs merkezleri 8’inci sınıf öğrencilerinin hepsinin yerel
yerleştirmeyle de tercih listelerinde yer alan okullara yerleştirildiğini söyledi. Başkan Uysal,
öğrencileri, ailelerini ve merkez öğretmenlerini LGS başarısı dolayısıyla kutladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol