Muratpaşa’nın LGS başarısı yüzde 98.3

Muratpaşa Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için 3 mahallede çalışmalarını sürdüren destek eğitim kurs merkezleriyle Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan 117 öğrenciden 115’i tercih ettiği okulu kazandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Dönemin tüm zorluğuna rağmen öğrencilerimiz yine çok başarılı sonuçlar elde etti. Çocuklarımızı, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için 3 mahallede çalışmalarını sürdüren destek eğitim kurs merkezleriyle Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan 117 öğrenciden 115’i tercih ettiği okulu kazandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Dönemin tüm zorluğuna rağmen öğrencilerimiz yine çok başarılı sonuçlar elde etti. Çocuklarımızı, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri destek eğitim kurs merkezlerine covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl sadece 8’inci sınıf öğrencilerinin kayıtları yapıldı. Merkezlere bu yıl 124 öğrenci kayıt yaptırırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi önlemleri çerçevesinde eğitim yılının önemli bir bölümünü online olarak sürdüren merkeze devam eden 117 öğrenci LGS’ye girdi.

Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, merkez öğrencilerinden Ferhat Kuzey Aydın yüzde 4’lik dilim içinden öğrenci kabul eden Aksu Fen Lisesi’ni kazandı. Elif Nas Can ve Musa Emir Süzen ise kazanmak için en iyi yüzde 10’a girilmesi gereken Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kazandı.

Toplamda, destek eğitim kurs merkezlerinin 6 öğrencisi Antalya’nın nitelikli Anadolu liselerini kazanırken 4 öğrencisi de Anadolu İmam Hatip liselerine kayıt hakkı kazandı. 105 öğrenci ise aralarında Antalya Ticaret Borsası Mesleki Teknik Lisesi, Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okulların bulunduğu mesleki, mesleki teknik veya normal anadolu liselerine yerleşti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2014’te Zeytinköy ve Ermenek, 2017’de de Memurevleri destek eğitim kurs merkezini açtıklarını söyledi. Başkan Uysal, merkezlerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın yanı sıra ilk ve ortaokul çağındaki çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamayı da amaçladığını belirtti.

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) çatısı altında devam eden robotik-kodlama eğitimlerine ilk olarak destek eğitim kurs merkezlerinden başladıklarını hatırlatan Başkan Uysal, merkezlerin TEOG’la başlayan ve LGS’yle devam eden sınavlarda önemli başarılara da imza attığını belirtti. Başkan Uysal, “TEOG döneminde yüzde 100’lük başarıya ulaşan merkezler, 2018’de ilk kez uygulanan LGS’de yüzde 91’lik başarı sağladı. 2019’da ise başarı yüzdesi 98.7’ye çıktı” dedi.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen 2019-2020 eğitim yılında 184 öğrencisinden 18’inin yüzde 10’lik dilim içine girdiğini kaydeden Başkan Uysal, “Öğrencilerimiz, yine oldukça zor bir eğitim ve öğretim yılını geride bıraktı. Tüm zorluğa rağmen öğrencilerimiz yine çok başarılı sonuçlar elde etti. Çocuklarımızı, ailelerimizi ve tüm olumsuzluklara çocuklarımızın yanında olan öğretmenlerimizi kutluyorum” diye konuştu.