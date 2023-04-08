Muratpaşa’nın mahalle iftarları devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi’nin Yeşilbahçe ve Şirinyalı mahallelerinde düzenlendiği iftara yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle iftarları Ramazan’ın 16’ncı gününde Yeşilbahçe ve Şirinyalı mahalleleriyle devam etti. Yeşilbahçe Mahallesi pazar yerinde gerçekleşen iftarda yaklaşık 2 bin 500 kişi dualarla orucunu açtı.

Muratpaşa Belediyesi’nin iftar için hazırlıkları saatler öncesinden başladı. Pazar yerine önce masa ve sandalyeler getirildi, tek tek yerleştirildi. Sonra masalara örtüleri serildi ve belediyenin aşevinde hazırlanan çorba, kuru fasulye, pilav ve tatlıdan oluşan iftar yemeğinin de getirilmesiyle hazırlıklar tamamlandı. İftar yerinde çocuklar palyaçolar ve masal kahramanlarıyla oyunlar oynayarak ezan saatini beklerken yetişkinler de sıraya girip yemeklerini aldı. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa’nın iftar sofrasında dualarla oruçlar açıldı. İftara Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal’ın yanı sıra mahalle muhtarları da katıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin iftarları gelecek hafta, Dutlubahçe, Bayındır,Meltem ve Soğuksu, Sedir, Kızıltoprak, Ermenek mahalleleriyle devam edecek.