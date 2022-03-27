Muratpaşa'nın mahallelerinde iftar sofraları kurulacak
Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da, pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği mahalle iftarlarına yeniden başlıyor. İlk orucun açılacağı 2 Nisan Cumartesi günü Yıldız, Memurevleri, Güvenlik ve Varlık mahalleleri için Güvenlik Mahallesi pazar yerinde iftar programı düzenlenecek.
Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da, pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği mahalle
ve Varlık mahalleleri için Güvenlik Mahallesi pazar yerinde iftar programı düzenlenecek.
Muratpaşa Belediyesi, covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıllık bir aranın ardından Ramazan ayını yine
mahallerde kuracağı iftar sofralarıyla karşılayacak. Ay boyunca belediye 55 mahalleyi kapsayacak
bölge iftarları düzenlenecek. Muratpaşa Belediyesi iftar sofralarında yaklaşık 50 bin kişi bir arada
orucunu açacak.
Muratpaşa Belediyesi’nin iftar sofralarında sunulan yemekler, evsiz ve kimsesizlere yılın her günü
sıcak yemek sağlayan aşevi tarafından hazırlanacak. İlk orucun açılacağı 2 Nisan Cumartesi, Yıldız,
Memurevleri. Güvenlik ve Varlık mahalleleri için Güvenlik Mahallesi pazar yerinde iftar programı
düzenlenecek. Belediye, Ramazan boyunca günlük yemek yardımlarına ve gıda yardımlarına da
devam edecek.
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