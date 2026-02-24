Muratpaşa'nın minik raketleri turnuva yolunda

Muratpaşa Belediyesi 6-12 yaş grubu Tenis Performans Takımı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, “Spora gönül veren yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi ulusal ve uluslararası arenaya hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin lisanslı minik tenisçileri, Başkan Uysal’a çiçek takdim ederek spora ve gelişimlerine sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti. Ziyarette Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz, belediyenin spor eğitmenleri ve minik sporcuların aileleri de yer aldı.

“SPORA YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR”

Ziyaret sırasında çocukların sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çeken Başkan Uysal, “Çocukların erken yaşta sporla buluşması, hem fiziksel hem de karakter gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Spora gönül veren yetenekli çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya, onları ulusal ve uluslararası arenaya hazırlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Muratpaşa’da spora yapılan yatırımlarını ekonomik koşullar elverdiği sürece sürdürmeye kararlı olduklarının da altını çizen Başkan Uysal ayrıca, “Bu yatırımların meyvelerini alıyoruz. Çocuklarımızı birçok branşta disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Spora yapılan her yatırım, geleceğe yatırımdır” dedi.

TEMELDEN PROFESYONEL TENİS EĞİTİMLERİ

Muratpaşa Belediyesi Spor Okulları Projesi kapsamında 6-12 yaş grubundaki 9 öğrenci lisans alarak performans takımına yükseldi. Haftanın 5 günü antrenman yapan çocuklar, temel teknik eğitimlerin yanı sıra dayanıklılık ve müsabaka hazırlık programlarıyla turnuvalara hazırlanıyor. Profesyonel bir disiplinle sürdürülen çalışmalar sayesinde minik sporcuların hem fiziksel gelişimleri hem de özgüvenleri destekleniyor.