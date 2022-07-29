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Muratpaşa'nın özel çocukları oyun parkında doyasıya eğlendi

Muratpaşa'nın özel çocukları oyun parkında doyasıya eğlendi

Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, oyun parkında doyasıya eğlendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin, çeyrek asırlık geçmişe sahip Adalya vakfı’yla birlikte, doğa harikası falez bandında çam, ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 dönümlük bir alanda kurduğu Engelsiz Kafe, yaz aylarında da çalışmalarına devam ediyor. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, aileleriyle bir oyun parkında doyasıya eğlendi. Özel çocuklar, rengarenk top havuzunda oyunlar oynayıp atlıkarıncaya binen, kaydıraktan kaydı.

Down sendromlu ve otizmli kızıyla oyun parkına gelen Nergiz Uysal, bu gibi etkinliklerin çocukları için çok faydalı olduğunu söyledi. Uysal, “Bunun için Adalya Vakfı’na ve Muratpaşa Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi. Özel çocuk annesi Feray Sarı ise bu tip etkinliklere her daim ihtiyaçları olduğunu söyledi. Sarı, “Evde çocuklarımız sıkılıyor. Hele ki yaz tatilinde. Kışın okula gittikleri için biraz iyiyiz ama yaz tatilinde böyle etkinliklere hem çocuklarımız hem kendimiz için ihtiyacımız var. Sağ olsun Muratpaşa Belediyemiz” diye konuştu.

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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