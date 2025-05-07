Muratpaşa’nın renkli emeği: Çiçek Desenleri Günleri başlıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 8-10 Mayıs tarihlerinde ilk kez düzenleyeceği Antalya Çiçek Desenleri Günleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Etkinliğin çiçekleri belediyenin seralarında yetiştirildi, banklar, saksılar ve süslemeler ise atölyelerde üretildi.

Sicilya’nın çiçek festivaliyle ünlü ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan kenti Noto ile iş birliği içinde gerçekleştirilen Antalya Çiçek Desenleri Günleri’nin tüm hazırlıkları tamamlandı. Yarışma alanının peyzaj düzenlemelerinden dekoratif banklara, saksılardan çiçek üretimine kadar her detay belediyenin atölyelerinde ve üretim tesislerinde hazırlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, etkinliğin yapılacağı Ziya Gökalp Kent Parkı’nda kelebek desenli banklar, özel saksılar ve doğal malzemelerle bezeli süslemelerle hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca parkta kullanılan taşların bir kısmı geri dönüştürülerek çevre dostu bir düzenleme yapıldı.

Yarışmada kullanılacak 115 bin dal çiçek, belediyeye ait bitki üretim tesislerinde özel olarak üretildi. Turuncu ve sarı tonlarında 40 bin kadife çiçeği, 30 bin petunya, 10 bin bahçe külü bitkisi, aralarında sarı papatyaların da olduğu 35 bin farklı renk ve türde çiçek gençlerin desenlerinde kullanmaları için hazırlandı. Ayrıca ağaç kabuklarından üretilen malç da desen oluşturma sürecinde kullanılacak.

Park ve Bahçeler Müdürü Şölen Acar, alanda kullanılan tüm dekoratif unsurların Muratpaşa Belediyesi’nin kendi atölyelerinde üretildiğini vurgulayarak, “Festivalimiz için tüm üretimi kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Tüm komşularımızı Ziya Gökalp Kent Parkı’nda çiçeklerin büyüsüne tanıklık etmeye davet ediyoruz” dedi.

Yarışmaya; Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Final Akademi Okulları, Özel Akant Anadolu Lisesi, Özel İstek Lara Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü, Özel Renk Okulları ve TED Antalya Koleji Özel Lisesi katılıyor.

Festival öncesi, Noto’nun dünyaca ünlü çiçek festivalinin arkasındaki ekip olan Noto Usta Çiçekçiler Derneği, yarışmacı öğrencilere özel bir atölye gerçekleştirdi. Desen oluşturma tekniklerinden çiçek yerleştirmeye kadar birçok detayın paylaşıldığı atölye, İtalya’dan gelen usta isimlerin rehberliğinde yapıldı.

Kazanan desenleri seçecek jüri ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Antalya Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Gülsüm Kıldan, Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Bakaç, Park ve Bahçeler Müdürü Şölen Acar ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisinden oluşuyor.

Haber3.com Haber Merkezi