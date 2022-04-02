Muratpaşa’nın sertifikalı babaları

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’yla (AÇEV) birlikte yürütülen ‘Babalık Destek Programı’ sertifika töreninde “Muratpaşa’mızın kent kalitesine, komşuluk kalitesine, aile seviyesine uygun davrandığınız için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizlerle birer komşu olarak gurur duyuyorum” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek amacıyla, 3- 11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik uyguladığı kısa adı BADEP olan 'Baba Destek Programı'na devam ediyor.

AÇEV'le birlikte yürütülen programın online gerçekleşen kursun son dönem mezunları belediyenin Dutlubahçe Kreşi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene katılan Başkan Uysal, öncelikle babaların böyle bir eğitim programına girmesi için cesaretlendiren annelere teşekkür etti. Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Ben de bir baba olarak ara ara çok zorlandığımı itiraf edeyim. Dostlarıma, konunun uzmanlarına danıştığım çok olmuştur. Her çocuk ayrı bir dünyası, ayrı bir hikayesi var. Genel doğruların her çocukta başarıya ulaşması da garanti değil. Derin bir alan. Buna emek verdiğiniz, bunu merak ettiğiniz için Muratpaşa’mızın kent kalitesine, komşuluk kalitesine, aile seviyesine uygun davrandığınız için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizlerle birer komşu olarak gurur duyuyorum.”

Başkan Uysal, konuşmasının ardından BADEP’in son dönem mezun babalarına sertifikalarını takdim etti.

BADEP NEDİR?

BADEP, Babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için geliştirilen bilimsel temelli bir eğitim programıdır. BADEP’le babalar, çocuklarının gelişimiyle ilgili bilgi düzeylerini artıran, iletişim becerileri kazanmalarını sağlayan ve bunun sonucunda daha demokratik tutumu benimsemelerine yol açan eğitimler alıyor. 15-20 kişilik gruplar halinde yürütülen program, 3-6 ve 7- 11 yaş dönemi çocuklarını babalarına yönelik iki modül halinde uygulanıyor. 10 hafta süren program haftada 1 gün 2 saat süreyle gerçekleştiriliyor.