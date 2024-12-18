Muratpaşa’nın squash başarısı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin spor okullarıyla 8 yıl önce başlattığı squash kursları, bugün AcnTURK Sigorta Squash Takımlar Süper Ligi’nde şampiyonluğa oynayan bir takım ortaya çıkardı. Üstelik bu takım, artık milli takımın omurgasını da oluşturuyor.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin spor okullarıyla 8 yıl önce başlattığı squash kursları, bugün AcnTURK Sigorta Squash Takımlar Süper Ligi’nde şampiyonluğa oynayan bir takım ortaya çıkardı. Üstelik bu takım, artık milli takımın omurgasını da oluşturuyor.



Squash, raket ve topla iki ya da dört oyuncunun oynadığı bir spor dalı. 16’ncı yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bu oyun, insanların topu sırayla duvara atmasıyla eğlenceli bir spor haline dönüştü. Dayanıklılığı artıran, refleksleri geliştiren bu sporun Türkiye’deki öncüsü olmayı başaran Muratpaşa Belediyesi, 2016 yılında Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu’nun alt katında açılan squash salonlarıyla yola çıktı. Geçen 8 yıl boyunca, spor okullarıyla her üç ayda bir farklı yaş gruplarından 100’ün üzerinde kişiye ücretsiz eğitim verildi. Muratpaşa Belediyesi’nin squash dalında 50 lisanslı sporcusu bulunuyor.



Bugün, Muratpaşa’nın sporcuları Süper Lig’de şampiyonluk için mücadele ederken milli takıma da damga vuruyor. Squash takımının oyuncularından Levent Canbeyli, milli takıma yükselmenin gururunu yaşadığını belirterek, “Bu spora Muratpaşa Belediyesi sayesinde başladım. A Milli Takım’daki 2 ve Genç Milli Takım’daki 10 sporcu Muratpaşa’dan yetişti” dedi. Takımın bir diğer oyuncusu İpeksu Dolma ise squashla 12 yaşında tanıştığını ve Macaristan, Ukrayna ve Viyana gibi ülkelerde yarışmalara katıldığını, Ukrayna’da ikincilik elde ettiğini ifade etti.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yoğun antrenman temposu ve turnuva hazırlıklarına devam eden sporcularla bir araya gelerek onlara destek verdi. Başkan Uysal, “Squash sporunda Muratpaşa’yı öncü bir noktaya taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.



20-22 Aralık’ta Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan takım ardından genç sporcularıyla Genç A Milli Takım’la Prag’daki turnuvada Türkiye’yi temsil edecek.