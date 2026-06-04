  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa’nın Sultanları, Açı Koleji iş birliğiyle yeni sezona hazır

Muratpaşa’nın Sultanları, Açı Koleji iş birliğiyle yeni sezona hazır

Muratpaşa’nın Sultanları, Açı Koleji iş birliğiyle yeni sezona hazır
Güncelleme:

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Açı Koleji’yle iş birliği protokolünü yeniledi.

Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonunda da Açı Koleji iş birliğiyle Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek. Yeni sezon öncesinde düzenlenen törenle iş birliği protokolü yeniden imzalandı.

Törene Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz ve Antalya Açı Voleybol Spor Kulübü Başkanı Mustafa Serhat Ünal katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Uysal, yenilenen iş birliğinin Muratpaşa’ya ve kulübe hayırlı olmasını diledi. Sporun Muratpaşa’daki önemine dikkat çeken Uysal, belediye olarak yaygınlaşmamış birçok spor dalı da dahil olmak üzere kentte spora destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Kadın voleybol takımına yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Uysal, takımın önemli başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Samsun'da demir çelik fabrikasında facia: Elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti
Samsun'da demir çelik fabrikasında facia: Elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti
Survivor 2026'da nefes kesen gecede adaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2026'da nefes kesen gecede adaya veda eden isim belli oldu
Survivor Beyza Gemici'den Sercan ve ihanet iddialarına yanıt: Sevgilisi terk etmiş!
Survivor Beyza Gemici'den Sercan ve ihanet iddialarına yanıt: Sevgilisi terk etmiş!
Yabancı uyruklu saldırganlar İstanbul'da dehşet saçtı!
Yabancı uyruklu saldırganlar İstanbul'da dehşet saçtı!
Dilan - Engin Polat çiftinin öldürülen korumasının cenazesinde aile sinir krizi geçirdi!
Dilan - Engin Polat çiftinin öldürülen korumasının cenazesinde aile sinir krizi geçirdi!
Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş yeni yatırım sepetini açıkladı
Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş yeni yatırım sepetini açıkladı
İstanbul'da 50 Milyon TL değerinde lüks otomobiller küle döndü!
İstanbul'da 50 Milyon TL değerinde lüks otomobiller küle döndü!
Hava sıcaklıkları artıyor ancak birçok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor
Hava sıcaklıkları artıyor ancak birçok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu ile ''çok özel telefon görüşmesi'' iddiası için ilk açıklama! Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu ile ''çok özel telefon görüşmesi'' iddiası için ilk açıklama! Antalya Limanı'nın dev misafiri... Bugüne kadar böylesi görülmedi! Antalya Limanı'nın dev misafiri... Bugüne kadar böylesi görülmedi! Yabancı uyruklu saldırganlar İstanbul'da dehşet saçtı! Yabancı uyruklu saldırganlar İstanbul'da dehşet saçtı! Survivor 2026'da nefes kesen gecede adaya veda eden isim belli oldu Survivor 2026'da nefes kesen gecede adaya veda eden isim belli oldu Varlık Barışı düzenlemesi Resmi Gazete'de: Borçlar da 72 aya yayılacak! Varlık Barışı düzenlemesi Resmi Gazete'de: Borçlar da 72 aya yayılacak! Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş yeni yatırım sepetini açıkladı Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş yeni yatırım sepetini açıkladı Tugay komutanından astsubaya tekme tokat dayak skandalı! Tugay komutanından astsubaya tekme tokat dayak skandalı! Tüm, cam, pet ve alüminyum atıkları paraya çevirecek DOA uygulaması başlıyor Tüm, cam, pet ve alüminyum atıkları paraya çevirecek DOA uygulaması başlıyor Sosyal medya fenomeni Atatürk ve Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı! Sosyal medya fenomeni Atatürk ve Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı! Taşacak Bu Deniz'in 2 oyuncusu hakkında yasak aşk iddiası! Taşacak Bu Deniz'in 2 oyuncusu hakkında yasak aşk iddiası!
Mahkeme CHP İstanbul İl Kongresi ve Kurultay iptal davası için kararını verdi Mahkeme CHP İstanbul İl Kongresi ve Kurultay iptal davası için kararını verdi Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul sokaklarında gören gözlerine inanamadı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul sokaklarında gören gözlerine inanamadı Survivor Beyza Gemici'den Sercan ve ihanet iddialarına yanıt: Sevgilisi terk etmiş! Survivor Beyza Gemici'den Sercan ve ihanet iddialarına yanıt: Sevgilisi terk etmiş! Önce Antalya şimdi de Elazığ! Bir garip karga saldırısı daha kamerada! Önce Antalya şimdi de Elazığ! Bir garip karga saldırısı daha kamerada! Hava sıcaklıkları artıyor ancak birçok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor Hava sıcaklıkları artıyor ancak birçok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor Dilan - Engin Polat çiftinin öldürülen korumasının cenazesinde aile sinir krizi geçirdi! Dilan - Engin Polat çiftinin öldürülen korumasının cenazesinde aile sinir krizi geçirdi! Bolu'da eski belediye başkan adayına milyonluk şantaj! Şüpheliler serbest kaldı! Bolu'da eski belediye başkan adayına milyonluk şantaj! Şüpheliler serbest kaldı! TOKİ 64 ilde binlerce konutu kurasız satışa çıkarıyor: 18 bin lira taksitle... TOKİ 64 ilde binlerce konutu kurasız satışa çıkarıyor: 18 bin lira taksitle... Yıllardır tartışılan süresiz nafaka uygulaması iptal edildi! Yıllardır tartışılan süresiz nafaka uygulaması iptal edildi! İstanbul trafiğinde akılalmaz anlar: Tutanak için aracından inip hem dayak yedi hem de ceza kesildi İstanbul trafiğinde akılalmaz anlar: Tutanak için aracından inip hem dayak yedi hem de ceza kesildi