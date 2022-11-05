Muratpaşa'nın tahsis talebine yine ret

Muratpaşa Belediyesi’nin dünyaca ünlü turizm bölgesi Lara’da terk edilmişliğiyle bölge sakinlerinin 'Hayalet Orman' adını verdiği Obruk Devlet Ormanı’nın tahsisine ilişkin talebi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yine ‘ret’ cevabı aldı.

Obruk Devlet Ormanı, Antalya’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Lara bölgesinde Ermenek Mahallesi sınırlarında yer alıyor. 2 milyon 193 bin metrekare genişliğe sahip orman, bakımsızlığı ve kaderine terk edilmişliğiyle bölge sakinlerince ‘Hayalet Orman’ olarak anılıyor. Muratpaşa Belediyesi, zaman zaman orman yangınların da yaşandığı alanı kente kazandırmak için 2016 yılında çalışmalara başladı.

Belediye, Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde yer alan orman alanının 310 bin metrekaresinin ‘kent parkı’ olarak kullanılmak üzere tahsisini Bakanlıktan talep etti. Bakanlık, kullanıma ilişkin üst ve uygulama ölçeğinde imar planlarının yapılmasını istedi. Muratpaşa Belediyesi, talep ettiği alanın 124 bin metrekaresi açık spor tesisi, 64 bin metrekaresini ise günübirlik tesis alanı, 103 bin metrekaresi ise rekreasyon alanı olarak planlarda yer aldı.

Muratpaşa Beledilyesi, planlamayla kent sakinlerinin dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını aktarırken alanda kır lokantası, kır kahvesi, yöresel ürünler açık sergi ve satış, alanın flora ve faunasının tanıtım için yerlerinin bulunacağını belirtti. Bölgede ayrıca izcilik, doğa yürüyüşü, bisiklet, binicilik sporlarını da yapılmasına imkan tanınacağı aktarıldı.

Muratpaşa Belediyesi tüm hazırlıkları tamamlayıp Ağustos 2021’de tahsis talebini yeniledi. Ancak Bakanlık, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu alanda imar planı yapılmaması görüşü olduğunu belirterek Muratpaşa Belediyesi’ni reddetti. Bakanlıkta 29 Eylül’de yapılan toplantıda Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda talebin uygun görülmediği belirtildi.