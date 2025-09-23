  1. Anasayfa
  4. Muratpaşa'nın tarihin dar sokaklarında pedal sesleri: Pedalia Fest Oldtown başlıyor

Muratpaşa'nın tarihin dar sokaklarında pedal sesleri: Pedalia Fest Oldtown başlıyor

Antalya’nın yaşayan tarihi Kaleiçi, 27–28 Eylül’de düzenlenecek Pedalia Fest Oldtown ile bisiklet tutkunlarını buluşturacak. Antalya’nın “bisikletin başkenti” olma vizyonuna katkı sunan festival, bisiklet yarışları, halk sürüşü, konserler, ücretsiz oyunlar ve makarna partileriyle yaşayan antik kenti iki gün boyunca hareketlendirecek.

Labirenti andıran dar sokaklarıyla ziyaretçilerinin her daim keşfetme duygusunu tetikleyen, farklı rotalarında milattan önce 2’nci yüzyıldan bugüne üzerine hayat bulan medeniyetlerin izleri sürülen Antalya’nın yaşayan antik kenti Kaleiçi, en sıra dışı etkinliğine hazırlanıyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluşun destek verdiği Pedalia Fest Oldtown, bu hafta sonu gerçekleşecek.

Bisiklet yarışları, halk sürüşü, ücretsiz oyunlar, makarna partisi, akrobatik dağ bisikleti gösterilerinin yer aldığı Pedalia Fest Oldtown’un müzik sahnesinde ise Vo Sahne, Zhao ve DJ Mert Hakan yer alacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalin Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleşen tanıtım toplantısında, Kaleiçi’nin dünyanın en büyük korunmuş kültürel miras alanlarından biri olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Hem tarihi zenginliği hem de korunmuşluğu ile benzerlerinden çok daha önde. Bu alanın tanıtımı için sporun geniş kitlelere hitap eden gücünden yararlanmak çok değerli. Pedalia gibi etkinliklerin sürekliliği için her türlü desteği veriyoruz” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise Antalya’nın spor turizmi potansiyeline dikkat çekerek, “Pedalia, Antalya’nın spor turizminde hak ettiği payı alabilmesi için önemli bir organizasyon. Bu etkinliği desteklemekten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, bisiklet sporunun dünya çapındaki önemini vurgulayarak, “Her organizasyonda bisiklete ilginin arttığını görüyoruz. Kaleiçi’nin tarihi sokaklarında gerçekleştireceğimiz bu yarışla hem ülkemizin hem de dünyanın dikkatini Antalya’ya çekmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Festivalin basın toplantısında Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de yer aldı.

Festival kapsamında 28 Eylül Pazar günü saat 13.30’da, trafikte bisikletlilere dikkat çekmek amacıyla “Farkındalık Sürüşü” düzenlenecek. Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Ogün Çavuş tarafından sürüş güvenliği eğitimi verilecek etkinlik, Karaalioğlu Parkı önünden başlayacak ve festival alanındaki makarna ikramı ile son bulacak. Katılımcılardan mavi renkli giysiler giymeleri istenecek.

