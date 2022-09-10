Muratpaşa'nın teknoloji yuvası ASSİM'de gençlerden bir başarı daha

Bilgisayar mühendisi Deniz Gül, geliştirdiği yapay zeka destekli seyahat asistanı Jelibot’u, ASSİM’de devam eden çalışmalarıyla turizmden bankacılık ve sigortaya birçok sektöre hizmet veren iletişim kanalı haline getirdi. Kendi kendine öğrenen jelibot, çok yakında Avrupa pazarında olacak.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon, hayallerinin peşinden giden genç girişimcilere, girişimci adaylarına sağladığı ofis, yüksek hızlı internet gibi imkanlar ve kuluçka programlarıyla desteklerini sürdürüyor.

YAPAY ZEKA

Çalışmalarına bir süredir ASSİM İnovasyon’da devam eden bilgisayar mühendisi Deniz Gül ve Metin Öngüç de o girişimcilerinden biri. ABD ve Almanya’da ve sonrasında İstanbul’da çalıştıktan sonra memleketi Antalya’ya dönen Gül, 2020’de TÜBİTAK ve KOSGEB desteğiyle yapay zeka üzerine çalışan şirketini kurdu. Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden dereceyle mezun olan ve Akdeniz Üniversitesi’nde doktora yapan Gül’ün geliştirdiği yapay zeka destekli seyahat asistanı Jelibot bugün turizmden bankacılık ve sigorta şirketlerine birçok sektörden talep gören bir iletişim kanalı haline geldi.

KENDİ KENDİNE ÖĞRENİYOR

Gül, Jelibot’un en önemli özelliğinin yapay zekaya ve sürekli makine öğrenmesine dayalı olduğunu söyledi. Jelibot’un sesli, yazılı ve görüntülü olarak her müşteriye destek verebildiğini dile getiren Gül, şunları söyledi:

“Sektördeki birçok uygulama kural bazlı. Siz kuralları veriyorsunuz. O kurallar karşısında size verilen cevaplar sabit oluyor. Ama jelibot.com’da kural bazı süreç de var ama kural bazılarının haricinde kendi kendine öğrenebilen bir sürecimiz var. Örnek vermem gerekirse, başlangıçta ‘Merhaba’ da ‘Ne haber’ de diyebilirsiniz. Kural bazlı da bu anlaşılmayabilir. Jelibot’ta ‘Nasılsın? Ne haber? Nasıl gidiyor? İyi günler’ gibi birçok kelimeyi, aslında kullanıcının niyetini anlayıp ona göre cevap veriyor. Bizim de en büyük özelliğimiz aslında bu.”

AVRUPA PAZARI

Jelibot’un kendi kendine öğrenebilen bir sistem olduğunu belirten Gül, amaçlarının Türkiye’de chatbot dendiği anda ilk akla gelen firma olmak olduğunu söyledi. Avrupa pazarına açılmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Gül, “Şu an görüşmelere başladık. En kısa sürede ilk ihracatımızı da yapmış olacağız” dedi.

BİR VİZYONUNUN ÜRÜNÜ

Şirketin kurucu ortağı Öngüç ise ASSİM’in ofis, internet gibi desteklerinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. ASSİM’de çok makul ücretlerle her girişimin, startup’ın kendine bir ofis oluşturabileceğini belirten Öngüç, “Bu gerçekten bizi çok şaşırttı. Sunulan imkanların gece gündüz açık olması bizim için inanılmaz büyük bir fırsat. Bunun çok kişiye ulaşması bizim temennimiz. Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal’a vizyonu, startupları destekleme konusundaki fikirleri ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz” diye konuştu.