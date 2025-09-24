Muratpaşa'nın Turunç Masası'ndan yüzde 95'lik başarı

  1. Anasayfa
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masa, temmuz ayında 17 bin 60 çağrıya yanıt verdi. 7 gün 24 saat hizmet veren sistemde, ay boyunca kayda alınan 10 bin 258 başvurunun çözüme kavuşturulmasıyla oluşan memnuniyet oranı yüzde 95,13’e ulaştı.

2014 yılında hayata geçirilen Turunç Masa, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanalları aracılığıyla Muratpaşalıların talep, öneri ve şikayetlerini kayıt altına alarak çözüme ulaştırıyor. Muratpaşalıların günün her saatinde ulaşabildiği çağrı merkezinin telefonları ağustosta 17 bin 60 kez çaldı. Bu aramalardan 11 bin 180 tanesi kayıt altına alındı.

Başvuruların titizlikle değerlendirilerek, çözüm sürecinin takip edildiği sisteme en çok başvuru Muratpaşa’nın en yüksek nüfusa sahip mahallesi Güzeloba’dan geldi. Bin 57 başvurunun kayda alındığı Güzeloba Mahallesi’ni, 628 başvuru ile Çağlayan Mahallesi ve 617 başvuru ile Şirinyalı Mahallesi takip etti.

Başvuruların konularına göre dağılımında ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Bahçe dal atığı temizliği, cadde-sokak süpürge temizliği ve yıkama, park temizliği, konteyner tamiri, yıkama ve boşaltma, cami ve pazar yeri temizliği gibi hizmetler için 2 bin 537 başvuru kayda geçti. Bunu Sağlık İşleri Müdürlüğü takip etti. Evde bakım, hasta nakil ve veterinerlik hizmetleri için 2 bin 147 başvuru kayda alındı.

 

