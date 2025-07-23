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Muratpaşa'nın Yaşlı Evi’nde yoga ve meditasyon

Muratpaşa'nın Yaşlı Evi’nde yoga ve meditasyon
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Antalya’nın kıdemli kent sakinleri, Muratpaşa Belediyesi’nin Falez Yaşlı Evi’nde düzenlenen yoga ve meditasyon etkinliğinde hem beden hem de ruh sağlıklarını desteklemek için bir araya geldi.

Profesyonel eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, doğru nefes alma tekniklerinden esneme hareketlerine uzanan uygulamalarla bedenlerini rahatlattı, zihinlerini ise dinginliğe kavuşturdu.

Aydınlanma meditasyonuyla başlayan buluşmada, stresin azaltılması, dikkat dağınıklığının giderilmesi, hafıza ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi ve duygusal dayanıklılığın artırılması hedeflendi. Etkinliğin ikinci bölümünde ise katılımcılar, eğitmenler eşliğinde yoga yaptı. Esneklik ve dengeyi artırmayı amaçlayan bu bölümde, ileri yaş grubuna uygun hafif ve kontrollü hareketler tercih edildi. Nefes egzersizleriyle solunumlarını güçlendiren katılımcılar, düzenli hareket sayesinde sindirim ve dolaşım sistemlerini de destekledi.

Yoga ve meditasyon eğitmeni Gamze Tekşen etkinlik sonunda “Birlikte düşüncelerimizin ötesine geçerek içsel ışığımızla buluştuk. Katılımcıların huzurla ayrılması ‘Yeniden düzenlensin’ demeleri amacımıza ulaştığımızın en güzel göstergesiydi” diye konuştu.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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