Muratpaşa'nın Yaşlı evleri dünyanın ilgisini çekiyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘Emektarlar Satranç Turnuvası’ ödül töreninde “Bu yaşlı evlerimiz Muratpaşa'mıza özgü bir mekansal model. Dünyanın da ilgisini çekiyor. Uluslararası toplantılarda da anlatılıyor” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Konuksever Mahallesi’nde bulunan Sabriye Kaya Yaşlı Evi’nde düzenlenen Emektarlar Satranç Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenler madalyalarını Başkan Uysal’dan alırken törende yaşlı evi üyesi kıdemli kent sakinleri dans gösterisi de sundu.

Başkan Uysal, turnuvada mücadele eden herkesi tebrik etti ve “ İyi ki varsınız. Şehrimizi şenlendirdiniz, güzelleştirdiniz, güzelleştiriyorsunuz. Şehrimizin duygusunu, inceliğini arttırıyorsunuz” dedi. Yaşlı evlerinin Muratpaşa’ya özgü bir mekânsal model olduğunu dile getiren Başkan Uysal, bu çalışmanın dünyanın da ilgisin çektiğini söyledi. Çalışmanın birçok uluslararası toplantıda gündeme geldiğini dile getiren Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Zaman zaman uluslararası ziyaretçilerimiz de oluyor. Sizlerin mutluluğu her şeyin üzerinde. Belediyeciliği sadece yol kaldırım bina yapmak olarak anlayanlar var. Biz öyle anlamıyoruz. İhtiyaca göre biz hem yolun hem kaldırımın hem de binanın gereğini yapıyoruz. Ama onun dışında da insanların mutluluğu için, insanlarımızın bir arada, ortak yaşam kültürünü güçlendirerek var olmaları için de modeller geliştiriyoruz. Çalışmalar yapıyoruz.”