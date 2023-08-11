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Muratpaşa’nın yol çizgileri yenileniyor

Muratpaşa’nın yol çizgileri yenileniyor
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için cadde ve sokaklardaki trafik çizgilerini yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, 11 Eylül’de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için cadde ve sokaklardaki trafik çizgilerini yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalarda öncelik okul bölgelerine verilirken kasis, yaya geçidi ve ofset taramaları da eş zamanlı devam ediyor. Yenileme çalışmaları, asfalt üzerine soğuk yol çizgi boyası şeklinde gerçekleştirilirken ekipler altyapı çalışmaları sonrası silbaştan asfaltlanan cadde ve sokaklara Murapaşa Belediyesi logosu da çiziyor. Bu kapsamda kaldırım bordürlerini de boyanıyor. 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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