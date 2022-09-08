  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'nın ''Zalım''ı jandarmanın hassas burunlarından olacak

Muratpaşa'nın ''Zalım''ı jandarmanın hassas burunlarından olacak

Muratpaşa'nın ''Zalım''ı jandarmanın hassas burunlarından olacak

Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yaklaşık 1 ay önce getirilen 13 aylık bir sokak köpeği, şimdi Nevşehir’de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde özel eğitimden geçiyor. ‘Zalım’ adı verilen köpek, eğitimin ardından zorlu görevlerde jandarmaya eşlik edecek.

Antalya Muratpaşa’da Belçika Malinois ırkı bir köpek yaklaşık bir ay önce sokaktan alınarak belediyenin Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Köpeğin kontrolleri ve tedavisinin ardından sahiplendirmesi için çalışmalar başladı. Eğitim konusunda başarısıyla bilinen ırkın sahiplendirilmesi için Jandarmayla iletişime geçildi. Yapılan değerlendirmenin ardından 13 aylık köpek Nevşehir’de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde özel eğitime alındı.

Jandarmanın hassas burnu olması için verilen eğitimlerde ilk haftalar geride kalırken köpeğe ‘Zalım’ adı verildi. Zalım’ın Nevşehir’deki eğitimi yaklaşık 4 ay sürecek. Eğitimlerin ardından Zalım, zorlu görevlerde, operasyonlarda jandarmaya eşlik edecek.      

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Jennifer Lawrence: ''Vajinam yüzünden kazanamayacağım''
26 ilde yapılan son anketin sonuçları açıklandı
Dolar mı, Euro mu, altın mı, borsa mı ? İşte Ağustos'un en çok kazandıranı
Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var, alevler Akkuyu Nükleer'e ilerliyor!
Fuhuşla rüşvet aldığı iddia edilen savcı: ''Grup yapacağız!''
Yeni iPhone duyuruldu, Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar
İzmir'de faciadan dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü
İslam Memiş yıl sonu altın fiyatı tahminini açıkladı
İsmailağacı isimden skandal sözler! Depremlerin nedeni bakın neymiş!
Sigaraya bir büyük zam daha geldi