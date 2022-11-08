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Muratpaşa’ya eğitim için geldiler

Muratpaşa’ya eğitim için geldiler
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Zabıta Müdürlüğünce verilen ‘zabıtanın görev ve yetkileri’ eğitimini başarıyla tamamlayan Girne Belediyesi’nin çalışanlarına katılım belgelerini takdim etti.

Muratpaşa Belediyesi, KKTC’den kardeş kenti Girne Belediyesi’nden gelen 6 kişilik bir heyete hem eğitim verdi hem de kültür merkezleri, sosyal tesisler ve spor tesislerini gezdirdi. Zabıta Müdürlüğü’nün zabıtanın görev ve yetkileri konusunda verdiği eğitim programına da katılan heyet, katılım belgelerini Başkan Uysal’dan aldı.  

Başkan Uysal, eğitimi başarıyla tamamlayan Girme Belediyesi çalışanlarını kutlarken sadece kardeş kentlerden değil Türkiye’nin çok farklı yerlerinden, farklı siyasi partilerden belediyelerin Muratpaşa’nın projelerini incelemeye geldiğini söyledi. Turunç Masa, Çevreci Komşu Kart, yeraltı konteynerlerimizi, asfalt plent tesisi, eğitim kurumlarının sıklıkla incelenen tesisler olduğunu belirten Başkan Uysal, “Toplumumuzu kıyıyla buluşturduğumuz kafelerimizi ve plajlarımızı, eğitim kurumlarımızı kısaca bütün projelerimizi inceliyorlar. Önemli olan insanımızın rahatı” dedi.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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