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Muratpaşa’ya İzmirli rakip

Muratpaşa’ya İzmirli rakip
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Muratpaşa’nın Sultanları, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 4’üncü hafta maçında kendi evinde Karşıyaka’yı konuk edecek. 5 Kasım Cumartesi saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Kanal V’den canlı yayınlanacak.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 3 hafta sonunda 6 puan toplayan ve averajla 6’ncı sırada bulunan Muratpaşa, ligde bu hafta İzmir temsilcisi Karşıyaka’yı konuk edecek. Geçen hafta, İzmir deplasmanında Göztepe’yi 3-1’lik setlerle geçmeyi başaran Muratpaşa’da sakat oyuncular da takıma döndü. Muratpaşa, orta oyuncu Nur Sena Kasap hariç uzun bir aranın ardından bu hafta tam kadro çalışırken, çeçen hafta Antalyaspor’dan kadrosuna dahil ettiği 16 yaşındaki Zeynep Sıla Yaşar, hırsıyla dikkat çekti. Diğer yandan, Muratpaşa, libero Deniz Çapkınoğlu ile de karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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