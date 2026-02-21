Muratpaşa’ya taze kan: Osman Kan

  1. Anasayfa
Güncelleme:

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nin 3 yıldır kesintisiz şampiyonu Muratpaşa Belediyesi, 25 yaşındaki başpehlivan Osman Kan’la sözleşme imzaladı. İmza töreninde Belediye Başkanı Ümit Uysal, ''Yağlı güreşte başarıdan başarıya koştuk. Şimdi de Osman Kan’ı kulübümüzün çatısı altına davet ettik. Dualı çayırda Muratpaşa Belediyesi adına bizleri temsil edecek'' diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz’ın da yer aldığı imza töreninde Başkan Uysal, Muratpaşa’nın uzun yıllardır yerelden evrensele, gelenekselden moderne pek çok spor branşında bir “okul” niteliği taşıdığını vurguladı. Yağlı güreşin Türkiye’ye özgü, köklü bir ata sporu olduğuna dikkat çeken Uysal, belediyenin 25 branşta kurs ve faaliyet yürüttüğünü ve voleybol, jimnastik, squash başta olmak üzere birçok alanda milli takımlara sporcu kazandırdığını ifade etti.

Son yıllarda yağlı güreşte önemli başarılar elde ettiklerini belirten Başkan Uysal, özellikle Başpehlivan Orhan Okulu ile üst üste gelen şampiyonluklara dikkat çekerek, “Başarıdan başarıya koştuk. Şimdi de sporcu kişiliğiyle örnek bir başpehlivan olan Osman Kan’ı kulübümüzün çatısı altına davet ettik. Dualı çayırda Muratpaşa Belediyesi adına bizleri temsil edecek. Hayırlı olsun” dedi.

GÜVEN MESAJI

Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz da yağlı güreşe verdikleri desteğin artarak süreceğini belirterek, Osman Kan’ın Muratpaşa Belediyespor’u en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını söyledi.

‘İYİ BİR SEZON İZLETECEĞİZ’

Başpehlivan Kan ise Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a ve kulüp yönetimine teşekkür ederek, “İnşallah 2026 yılı güzel geçecek. İyi bir Osman Kan izleteceğiz. Yolun sonu kemer olsun” ifadelerini kullandı.

SERİK’TEN BAŞPEHLİVANLIĞA UZANAN YOL

2001 yılında Serik’te dünyaya gelen Osman Kan, güreşe 9 yaşında başladı. 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde elde ettiği derecelerle hızla yükselen Kan, yaklaşık 1,5 yıl içinde üç boy birden atlayarak dikkat çekti. 658’inci, 660’ıncı ve 662’nci Kırkpınar organizasyonlarında Küçük Orta, Büyük Orta ve Başaltı boylarında elde ettiği birincilik ve ikinciliklerle kariyer basamaklarını tek tek çıktı. Kan, 2023 yılında 662’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başaltı boyunda ikinci olarak başpehlivanlığa yükseldi.

