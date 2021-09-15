Muratpaşa’yla kazandılar

Muratpaşa Belediyesi’yle üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına hazırlanan 15 öğrencinin 12’sinin üniversite hayali gerçek oldu. Gençleri kutlayan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen, hayallerine kavuşan, bizleri gururlandıran gençlerimizi, ailelerini ve eğitmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Kreşlerden üniversite hazırlık kurslarına eğitimin her alanında yer alan Muratpaşa Belediyesi, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakültelerine, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursuna bu yıl 54 öğrenci kayıt yaptırdı.

Kursta, öğrenciler bir yanda Muratpaşa Belediyesi’nin spor eğitmenleriyle antrenman yaparken diğer yanda özel yetenek sınavına girmek için aşmaları gereken TYT’ye yönelik deneme sınavlarına da girdi. 54 öğrencinin 15’i TYT barajını aşarak kurslara devam ederken 12 öğrenci, Muratpaşa Belediyesi’yle hazırlandığı sınavları kazanarak üniversiteli oldu.

Gençlerin en fazla tercih ettiği üniversite Akdeniz Üniversitesi oldu. Altı öğrenci Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni kazandı. Üniversite hayalini gerçekleştiren 12 öğrencinin yanı sıra bir öğrenci de Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin yedek listesine girdi.

Başkan Uysal, spor bilimleri fakülteleriyle beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik hazırlık kursunun ilkini 2019’da düzenlediklerini söyledi. Uysal, ilk yılında kursa 12 gencin kayıt yaptırdığını ve kısa bir hazırlık sürecinin ardından 8’inin üniversite hayalinin gerçekleştiğini kaydetti. Geçen yıl pandemi nedeniyle kursu açmadıklarını belirten Başkan Uysal, “Bu yıl, pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen 12 gencimiz üniversiteyi kazanmaya başarısı gösterdi. Bizleri gururlandıran gençlerimizi, ailelerini ve bu süreçte onlara yol arkadaşlığı da yapan eğitmenlerimizi kutluyorum” diye konuştu.