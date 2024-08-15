MURGEM sayesinde Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin eğitim kurumlarına ilkokulda başlayıp üniversite hazırlık kursuyla devam eden ve adeta kurumda büyüyen Onur Ege Koç, YKS sayısal puan türünde Türkiye 10 bin 634’üncüsü oldu. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan Koç, “Bu sonuç Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) sayesinde oldu” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin gençlerin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren MURGEM, 2024 YKS'de yüzde 87’lik başarı oranına ulaştı. MURGEM’in 498 öğrencisinden 432’si bir üniversiteye yerleşirken 91 öğrenci ise tercih yapmadı, hayallerini gelecek yıla bıraktı. MURGEM'in en iyi dereceleri sayısal puan türünde Türkiye 10 bin 634’üncü olan Onur Ege Koç’tan, sözel puan türünde ise Hazar Selimoğlu’dan geldi. Selimoğlu, Türkiye bin 273’üncüsü oldu.

KALİTELİ EĞİTİM

Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy Destek Eğitim Kursu Merkezi’nde ilkokuldan itibaren eğitim alan ve MURGEM mezunu Koç, “İlk ve ortaöğretimden sonra 10 ve 11’inci sınıfta MURGEM’deydim. Hocalarımız dönem boyunca hem kaliteli eğitim verdiler hem de bunu eğlenceli bir şekilde yaptılar. Bu sonuç MURGEM sayesinde oldu” diye konuştu. Tercih döneminde de MURGEM öğretmenlerinden destek aldığını ve üniversitelerin tek tek profesör sayılarını çıkararak çalıştıklarını anlatan Koç, “Tercihlerimi sıraladık ve ilk tercihim olan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandım” dedi. Başarılı öğrencinin velisi Özlem Koç “İlgi göstermezlerse diye kaygılandık ama burada idealist öğretmenler var. Müthiş derecede memnunuz. Teşekkür ederiz” dedi.

‘EKSİKLERİMİ TOPARLADIK’

Sözel puan türünde derece yapan Selimoğlu ise ilk tercihi Hacettepe Üniversitesi Özel Öğretim Öğretmenliği bölümünü kazandı. Selimoğlu, “MURGEM geçen yaz döneminde başladım ve her gün geldim. Öğretmenlerimiz iyi yerlerden mezunlar ve çok ilgililer. Özellikle coğrafyadan çok eksiğim vardı ama toparladım. İhtiyaç duyduğumuz konulardan ekstra dersler de alabildik” diye konuştu.

MURGEM YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Muratpaşa Belediyesi'nin gençleri üniversite sınavına hazırlarken sosyo-kültürel gelişimlerini de destekleyen MURGEM’de, yeni dönem 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatilinin ardından öğrenciler 2 haftalık hızlandırılmış bir programla gelecek döneme giriş yapacaklar. 2024-2025 yılı müfredatına ise 9 Eylül’de tüm eğitim kurumlarıyla eş zamanlı geçilecek. Kabul sınavının ardından 400 öğrencinin kayıt yaptırdığı MURGEM, 25 kişilik eğitimci kadrosuyla yeni dönemde öğrencilerin yanında olacak.