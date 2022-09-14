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Museum Of The Moon Türkiye'de ilk kez Beşiktaş konserlerinde

Museum Of The Moon Türkiye'de ilk kez Beşiktaş konserlerinde

Ay’ı hiç bu kadar yakından görmüş müydünüz? Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Festivali kapsamında Ayın muhteşem ışığı altında şarkılar söylemek ve filmler izlemek üzere tüm komşularını Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’na bekliyor.

Luke Jerram’ın yarattığı Ay ve ay ışığının birleşimi olarak tasarlanan Museum of the Moon, NASA Astroloji Bilim Merkezi tarafından oluşturulan ayın devasa görselleri (yaklaşık 21m genişliğinde) kullanılarak hazırlandı.

 Avustralya’dan İrlanda’ya dünyanın birçok ülkesinde sergilenen Museum of the Moon devasa boyutuyla ilk kez Türkiye’ye geliyor!

 Museum of the Moon ücretsiz olarak Beşiktaş Festivali'nde!

 Ay’ın ve ay ışığının muhteşem ambiyansı 15 Eylül itibariyle Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir hafta boyunca ücretsiz olarak görülebilecek. Museum of the Moon, 15 Eylül'de gerçekleşecek Yıldızlararası (Interstellar) film gösteriminden sonra 16 Eylül'de ay ışığı altında Bülent Ortaçgil konseriyle devam edecek.

 Nil Karaibrahimgil, Duygu Soylu, Jülide Özçelik ve Tuluğ Tırpan Trio orkestrasıyla aynı ayın altında şarkılarını söyleyecek.

 1 Ekim'e kadar devam edecek Beşiktaş Festivali için ayrıntılı bilgilere besiktas.bel.tr

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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